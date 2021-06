Vacinação em Ananindeua tem procura intensa por primeira dose para pessoas com 41 anos

Pessoas com 41 anos completos, sem comorbidades, são os vacinados desta quarta-feira (23), em Ananindeua. De 19 de janeiro até o momento foram aplicadas no município 194.169 mil doses, destas, 140.710 mil tomaram a primeira dose e 53.459 completaram as duas doses do imunizante.

Dayane Lima, secretaria de Saúde de Ananindeua avalia positivamente o esquema vacinal: "Nossa vacinação está muito positiva. Estamos vacinando 41 anos sem comorbidades. A expectativa é que vacinemos nesta quarta 7 mil pessoas. Muitas pessoas perderam a primeira chamada e estamos oferecendo essa segunda e a procura está sendo grande", disse.

Além do público alvo na faixa etária de 41 anos, fazem parte do grupo remanescente: idosos com mais de 60 anos, pessoas com mais de 18 anos com comorbidades, grávidas, puérperas (até 45 dias após o parto) e pessoas com mais de 42 anos, sem comorbidades.

Na fila da vacinação, Josiane Alves, de 39 anos, carregava um bebê de quase dois meses. Após tomar a primeira dose do imunizante ela contou à redação integrada de O Liberal que se sente mais aliviada, pois passou os nove meses de gestação isolada, e agora a vacina traz uma nova perspectiva para o futuro dela e do seu bebê:

"Eu me sinto mais segura com a primeira dose, sei que vou poder cuidar do meu filho. Eu me coloco nos lugares das pessoas que perderam seus entes queridos e não tiveram a oportunidade de se vacinar. Passei 9 meses isolada em casa, mas agora estou mais tranquila. Vou continuar os cuidados, né. Mas feliz que chegou o momento tão esperando. Então, é se vacinar para a gente continuar a ver nossos entes queridos bem", finalizou.