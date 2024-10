Trio que faz campanha para Edmilson Rodrigues foi flagrado tocando música de Éder Mauro

Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (4), que reflete nas eleições municipais. Uma pessoa fez um registro de um trio elétrico com cartazes do prefeito Edmilson Rodrigues, que concorre à reeleição, mas a música que estava tocando era do candidato Éder Mauro (PL).

A pessoa que registra o vídeo chega a falar "Olha essa nova aí, a música do Éder Mauro tocando no trio do Edmilson. Já pensastes uma coisa dessa?Rapaz, está tudo mudado mesmo", diz o responsável pelo vídeo.