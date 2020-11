Três bairros de Belém ficam sem água neste sábado

Neste sábado (6), três bairros de Belém serão afetados pela interrupção do serviço de água. A Cosanpa informou que Batista Campos, além de partes da Cidade Velha e Jurunas, ficam sem o abastecimento entre 9h e 13h.

📣Passando para lembrar que amanhã (7) será realizada uma etapa da revitalização do 2º setor de abastecimento, em Belém.



Fique atento!

Segundo a companhia, o Reservatório do 2º Setor receberá revitalização no horário no intervalo de horário mencionado.