Trecho da Avenida Pedro Miranda é interditado para veículos; confira

O perímetro da Aldeia Cabana, que fica na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém, está temporariamente interditado para trânsito de veículos a partir deste domingo (5). De acordo com informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a interdição começou às 8h do domingo e vai durar até as 17h da próxima quarta-feira (8).

A Semob informou também que o perímetro afetado é o que fica entre as travessas Enéas Pinheiro e a Pirajá, no sentido travessa Lomas Valentinas e avenida Dr. Freitas.

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a interdição é necessária para a segurança viária dos participantes de evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)