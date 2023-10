Translado dos Carros ocorre nesta quarta (4): procissão é a primeira das 14 romarias do Círio

O Translado dos Carros, a primeira romaria oficial da quinzena nazarena, será realizado nesta quarta-feira (4), com procissão e programação que inicia a partir das 20h. A concentração ocorre em frente à Basílica Santuário. Durante o dia, no horário das 7h até 17h, os carros serão colocados em exposição em frente à Basílica.

A Imagem Peregrina estará participando da procissão, no carro Berlinda, saindo do Santuário e seguindo pela avenida Nazaré travessa 14 de Março, travessa Antônio Barreto, avenida Visconde de Souza Franco (Doca), rua Marechal Hermes, finalizando este ano no estacionamento do Porto Futuro, por conta das obras no galpão da CDP. No total, serão 14 carros: são transportados o Carro de Plácido, a Barca da Guarda Mirim, a Barca Nova, quatro Carros dos Anjos, a Barca Cesto de Promessas, a Barca com Velas, a Barca Portuguesa, a Barca com Remos, o Carro Dom Fuas, o Carro da Saúde e o Carro da Sagrada Família.

São cinco quilômetros de percurso, em duas horas de procissão. Estima-se que 10 mil pessoas participarão da primeira romaria do Círio.

A procissão se tornou uma romaria oficial no ano de 2019, quando foi anunciada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e Arquidiocese de Belém. A ideia da nova romaria foi sugerida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, junto com a DFN, por reunir vários devotos em oração e pela representatividade dos carros.

Conheça cada homenagem feita pelos 14 carros:

Carro da Saúde: Em 2021, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e os padres barnabitas apresentaram oficialmente um novo “Carro dos Milagres”. Denominado “Carro da Saúde”, foi criado em homenagem ao padre Santo Antônio Maria Zaccaria, que além de religioso, era também médico e dedicou-se a salvar vidas. Nas laterais do carro as gravuras com a seguinte frase: Antônio Maria Zaccaria médico, padre e santo. A imagem segura com a mão direita uma cruz, simbolizando a religiosidade do Círio, e na esquerda leva a imagem branca de Maria de Nazaré, que ficou conhecida em 2020 como Nossa Senhora de Nazaré da Saúde, depois da distribuição pela DFN para cerca de 40 hospitais de Belém. Na representação, o santo abençoa os profissionais da saúde.

Carro Dom Fuas: Inicialmente este carro era conhecido por representar somente o milagre acontecido em 1182 com o fidalgo português, evitando que seu cavalo despencasse em um abismo à beira do Atlântico. Esse milagre difundiu a devoção à Virgem em terras portuguesas. O carro de Dom Fuas Roupinho foi introduzido no Círio pelo conde dos Arcos, Dom Marcos Noronha de Brito, governador e capitão geral de 1803 a 1806, a pedido de Dona Maria I, rainha de Portugal, em 1805. Também conhecido como Carro dos Milagres por representar dois milagres - Dom Fuas e o do Brigue São João Batista.

Carro de Plácido: O carro representa o caboclo Plácido José de Souza que encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e a levou para casa. No dia seguinte, a imagem havia sumido e o caboclo foi reencontrá-la entre as pedras do igarapé Murutucu, no mesmo lugar onde estava pela primeira vez. Em 2000, o carro do Caboclo Plácido foi doado pela Prefeitura de Ananindeua, com projeto e execução do arquiteto e artista plástico Fernando Pessoa.

Carro da Sagrada Família: o Círio também remete ao encontro das famílias. Por conta disso, o carro foi incluído na procissão, em 2017, pelo pároco de Nazaré, Padre Giovanni Incampo, que representa a Sagrada Família de Nazaré (Jesus, Maria e José).

Barca Portuguesa: É uma xávega, tipo de barco usado em Portugal para a pesca. No Círio, o carro significa instrumento de pescar cristãos. Foi mandada à cidade de Aveiros no ano de 1971, pelo Padre Vicente Schiena, quando era vigário de Nazaré, intermediado pelo Dr. Augusto Meira.

Barca da Guarda Mirim: Em 1990, a antiga Barca dos Escoteiros foi introduzida a pedido dos Escoteiros do Mar, por meio do Padre Caetano, que prestou por um longo tempo serviço na Diretoria do Círio.

Carros dos Anjos: O grupo do Carro dos Anjos da Paróquia de Nazaré foi formado em 1972, visando auxiliar aos que pagam promessas levando crianças vestidas de anjos, pois até então, muitas crianças se perdiam ou até mesmo se machucavam durante a procissão. Cerca de 300 voluntários atuam neste trabalho. Cada carro de Anjos comporta cerca de 50 crianças.

Barca com Vela: Também possui o significado de instrumento para pescar peixes, e, no Círio, como instrumento para pescar pessoas para o caminho de Jesus Cristo por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Em 1982, a Barca com Velas foi doada por Chico Fonseca, que também foi diretor da festa.

As Barcas Nova e com Remos: Ambas os carros também possuem o significado de instrumento para pescar peixes, e, no Círio, como instrumento para pescar pessoas.

Barca Cesto de Promessas: O Cesto de Promessas é um depósito de fé, onde as pessoas colocam dentro dele seus pedidos e agradecimentos. Após a festa, estes papéis são abençoados pelo reitor da Basílica Santuário e queimados em uma linda cerimônia.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do caderno de Cidades)