Trabalhador morre e outros dois ficam feridos, após explosão de caminhão no Aeroporto de Marabá

Um caminhão explodiu na cabeceira do Aeroporto de Marabá, na noie deste sábado (16), e fez três vítimas: um trabalhador morreu no local e dois outros foram levados para o Hospital Regional de Marabá.

"Houve um óbito e dois feridos levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o Aeroporto permanecerá fechado, até segunda ordem", informou, com exclusividade, à Redação Integrada, o comandante do 5º GBM, coronel Pinheiro.

O coronel Pinheiro confirmou também ao Grupo Liberal, que aa vítimas não são funcionários do Aeroporto. Elas trabalhavam para uma empresa prestadora de serviço do Estado do Tocantins (TO).

Os órgãos de segurança pública mantêm agentes no Aeroporto. O Corpo de Bombeiros, em Marabá, acompanha os desdobramentos do grave acidente. Até então, as informações apontam que um caminhão utilizado para pintar a cabeceira da pista, explodiu.

A explosão do veículo com tinta ocorreu, por volta das 20h50 deste sábado. O barulho foi ensurdecedor e logo se viu as labaredas de fogo.

As chamas chamaram a atenção de motoristas e pedestres e logo a notícia se espalhou nas redes sociais, em Marabá. Quem mora perto do Aeroporto se assustou com o que viu e ouviu na BR-230.

A equipe do Corpo de Bombeiros, que atua dentro do aeroporto, não demorou para atender a emergência.