Torcida Organizada do Corinthians veta entrada de pessoas com roupas curtas em Belém

O segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 2025 entre Corinthians e Palmeiras acontece nesta quinta-feira (27). A bola rola às 21h35, na Neo Química Arena, distante mais de 2.800 km de Belém. O Timão leva a vantagem considerável por ter a melhor campanha do campeonato, além de ter ganhado o primeiro jogo na casa do rival pelo placar de 1 a 0. A expectativa toma conta dos milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e não poderia ser diferente no Norte do país.

Em Belém do Pará, uma torcida organizada do Corinthians convocou os integrantes para se reunirem e acompanharem o jogo de mais tarde. Nada de errado em se reunir com os amigos para acompanhar uma partida de futebol e comemorar um possível título. O problema mesmo é vetar a entrada de croped e roupas curtas.

Confira a convocação:

Torcida Organizada do Corinthians veta entrada de mulheres com roupas curtas em Belém (Reprodução / Instagram @fielbelem.pa)

Apesar da torcida corinthiana ser conhecida por ser "democrática" enfatizar para que as mulheres sejam respeitadas no evento com o "respeite as minas", elas e outras pessoas não têm o direito de usarem, pelo menos, o tamanho de roupa que desejar. Vale lembrar que futebol, assim como outros esportes e setores da sociedade, precisam ser inclusivos e de paz.

Nos comentários da publicação da torcida do clube paulistano, uma pessoa chegou a comentar: "Vdd meu irmão. Aqui não é a Disneylândia. A torcida tem compromisso de ser um ambiente para todos. E todos tem que ter respeito. Casa do Corinthiano para os Corinthianos. Quem não gosta é só não encostar".

Em outra publicação, a "Fiel Belém" diz: "Você pode ser o que for da porta pra fora, na sua casa ou no seu trabalho, corre e etc... Daqui pra dentro é do nosso jeito e no nosso ritmo!" (sic), afirmaram.