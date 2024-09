Terreno para construção de casas populares é privatizado e DPE pede anulação da medida

Um terreno destinado à construção de casas populares, pelo programa federal 'Minha Casa, Minha Vida', foi privatizado, em Belém. Trata-se de uma área de 53 mil metros quadrados, próxima ao Portal da Amazônia que, após sentença judicial, passou a ser da empresa CATA Indústria Têxtil Ltda. No último dia 16, a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) ingressou com recurso para anulação da medida em prol das 576 famílias desalojadas pelas obras do Portal ainda aguardam pelos imóveis populares.

No pedido, a Defensoria do Pará contesta a documentação apresentada pela empresa Cata e aponta diversas falhas processuais. Dentre elas, está o fato de que tanto a Defensoria, quanto o Ministério Público e os possuidores dos imóveis vizinhos não foram chamados ao processo, comprometendo a sua validade, já que a participação é uma exigência garantida por lei.

VEJA MAIS

Entre outros desvios, está a omissão, pela empresa, de informações relevantes ao Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, o qual emitiu a sentença favorável à privatização. Uma das informações omitidas seria de que a área já havia sido reconhecida pela Justiça Federal como bem da União e que já havia sido destinada para realização de projeto habitacional.

Em 2014, a área foi considerada de interesse social, conforme Portaria 326/20143 emitida pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Desde então, estava cedida à Associação de Moradores de Terrenos de Marinha do Estado do Pará (AMTEMEPA), para a implementação do 'Minha Casa, Minha Vida'. Entretanto, o processo movido pela CATA bloqueou a construção das unidades habitacionais.

"O processo que deveria tramitar como público, ficou vários meses em situação sigilosa. A sentença do Juiz da 6ª Vara Cível de Belém, Dr. Augusto César da Luz Cavalcante, foi proferida em 26/06/2024, entretanto, somente na segunda quinzena de setembro chegou ao conhecimento da comunidade envolvida, que seria beneficiada pelas obras do PMCMV e da Defensoria Pública, que não participaram do processo", detalha o defensor público atuante no processo, Adriano Souto.

O defensor informa, que, pelo menos desde agosto de 2016, a AMTEMEPA contava com a anuência da SPU para a viabilização do projeto habitacional, mas uma série de processos embargaram o andamento das obras do programa habitacional. Agora, com a decisão judicial favorável à empresa, conquistada - conforme aponta a DPE - com base em omissão de informações, o prejuízo é da sociedade:

"Todos os fatos acima referidos sempre foram de amplo conhecimento da empresa CATA, que maliciosamente deixou de informar a esse Juízo informações que poderiam ter levado a outro desfecho da ação, vez que as omissões acabaram levando o juízo a erro, causando sérios prejuízos a 596 famílias que aguardam a construção do empreendimento para, enfim, terem um lugar de moradia adequada, vez que já foram vítimas da obra que expulsou as pessoas das áreas de marinha onde moravam, sem que tenham recebido a compensação necessária, até a presente data", afirma Adriano Souto.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a empresa, solicitando um posicionamento, porém, não houve retorno. O espaço segue aberto caso a empresa deseje se pronunciar.