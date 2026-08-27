Sorteio define escolas que conduzirão os Carros de Promessas do Círio 2026
O sorteio contemplou os diferentes carros que acompanham a berlinda durante essa que é uma das maiores manifestações religiosas do mundo
Foi realizado na noite desta quinta-feira (27) o sorteio que definiu a ordem das instituições de ensino responsáveis por conduzir os Carros de Promessas durante o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2026, em Belém. A definição estabelece quais escolas participarão da condução de cada um dos carros que integram a tradicional procissão.
O sorteio contemplou os diferentes carros que acompanham a berlinda durante essa que é uma das maiores manifestações religiosas do mundo. A participação das instituições de ensino é uma das tradições que marcam a organização do Círio e reúne estudantes, professores e comunidades escolares em um dos momentos mais simbólicos da festividade nazarena.
Confira a ordem definida no sorteio:
- Bandeira: Colégio Marista
- Carro de Plácido: CESEP e Sistema de Ensino Rosana Bastos
- Barca Nova: Salesiano do Trabalho Ananindeua, Belém e Auxilium
- Cesto de Promessas: CEAM, Colégio Impacto e Colégio Santo Antônio
- Barca com Velas: Escola Visconde de Souza Franco e Colégio Nossa Senhora de Lourdes
- Barca Portuguesa: Colégio Bilíngue Aslan, Colégio Santa Catarina e Colégio Mirante
- Barca com Remos: Escola SESI, Colégio Madre Celeste e La Salle
- Dom Fuas: Colégios Gentil, Santa Rosa e São Paulo
- Carro da Saúde: Escola Estadual Benjamin Constant e Colégio Santa Madre
- Sagrada Família: Colégio Militar de Belém e Colégio Tenente Rêgo Barros
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