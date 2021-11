'Só vai participar do Carnaval quem estiver recebido as duas doses', diz representante das escolas

Após a confirmação de que haverá carnaval em Belém em 2022, representantes da Liga das Escolas de Samba de Belém (ESA) e da Liga Paraense das Agremiações Carnavalesca (Lipac) realizaram uma plenária, no início da noite desta quinta-feira (25), para discutir sobre "Regulamento, Diretrizes e o Futuro do carnaval de Belém e Distritos".

Realizada no auditório da Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, a reunião contou com mais de 70 participantes. O presidente da ESA, Paulo Roberto (Chico), adiantou que o esquema vacinal completo será exigência indispensável para o evento.

"Só vai participar do Carnaval quem estiver vacinado com as duas doses. Vamos exigir que todos os brincantes estejam com carteirinha na mão comprovando a imunização. E com máscara durante todos os ensaios e durante o acesso à Aldeia Amazônica, na área de desfile. Mas estamos avisados pela prefeitura, caso haja qualquer variação na situação da pandemia, destacou Chico.

Também haverá uma campanha de vacinação dentro dos barracões. "O carnaval vai ser com segurança e saúde. Todas as escolas vão fazer campanha para vacinação dentro das próprias sedes. A partir da próxima semana, vamos disseminar essa campanha, que seguirá até final de dezembro ou janeiro", detalhou o presidente da ESA, que representa 9 escolas do grupo especial.

Regulamento

Durante a plenária foram discutidas algumas propostas, que serão apresentadas na próxima segunda-feira (29) à Prefeitura de Belém. A ideia é formalizar um documento com validade duradoura para orientar o concurso na capital e nos distritos, como explicou Naldo Noberto, presidente da Lipac, entidade que representa 8 escolas do segundo grupo e 12 escolas do terceiro.

"As diretrizes servem para as escolas de todos os grupos. Todos os anos paramos para discutir regulamento e diretrizes. Hoje, estamos todos unidos, de Belém e distritos, para que possamos montar um só regulamento com as mesmas diretrizes; um documento para nos agraciar por, pelo menos, cinco anos. Queremos moralizar a questão de acesso das escolas e fechar questão sobre algumas situações. Queremos que o Carnaval ocorra com tranquilidade e qualidade", comentou. Os detalhes do documento ainda serão divulgados.

Por conta da pandemia, o Carnaval de 2021 não foi realizado. Por conta disso, a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), lançou, em fevereiro, o edital "Carnaval o ano todo", que buscou fomentar a produção carnavalesca ao longo de 2021, a partir de uma subvenção destinada às escolas de samba e blocos de carnaval, no valor total de R$ 2,2 milhões. Os valores variaram de acordo com cada grupo.

"Era uma expectativa muito grande nossa para a confirmação do Carnaval. Agora, é dar continuidade ao trabalho que começou a partir do fomento da prefeitura. Conseguimos nos estruturar. Algumas escolas que nem instrumentos tinham, agora têm", relatou Naldo Noberto.

Carnaval confirmado

Na tarde desta quinta-feira, a Prefeitura de Belém anunciou que haverá carnaval na capital no ano que vem. A decisão foi tomada logo após uma reunião entre o prefeito Edmilson Rodrigues com os dirigentes das agremiações carnavalescas.

A prefeitura comunicou que, após análise das condições sanitárias em Belém e distritos municipais, cujos números de infectados pela covid-19 estão sob controle, o prefeito e equipe municipal decidiram que a cidade tem condições de realizar o carnaval, respeitando os protocolos sanitários, baseado na ciência.

"Reuni com dirigentes de escolas de samba e blocos carnavalescos para avaliar a realização do carnaval. Hoje, Belém tem condições de realizar o carnaval, no entanto, todos devem estar abertos e preparados a dar um passo atrás, caso a situação epidemiológica assim exija", detalhou Edmilson Rodrigues, por meio das redes sociais.