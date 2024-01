Sesma repudia atos extremistas e apologia à violência após desenho de suástica em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) manifestou, nesta segunda-feira (22), repúdio contra o desenho de uma suástica feito na fachada da Casa Rua, Centro Especializado em Populações em Situação de Rua, Migrantes e Refugiados, em Belém. Além de informar que já tomou as “providências jurídicas cabíveis para apuração” do ato, a Sesma condenou “quaisquer manifestações e atos extremistas e de apologia à violência em seus serviços”.

VEJA MAIS

Do mesmo modo, a Secretaria reafirmou o compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS) e convidou a população a participar da a aula pública seguida de roda de conversa “Violência e linguagens nos territórios: por um SUS antifascista!”.

O evento integra a programação de lançamento do programa Família Mais Saudável na cidade e na ocasião serão acolhidos os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) do complexo do Ver-o-Peso, marcando o início da Estratégia Saúde da Família em um território símbolo da história da capital paraense e também da presença continuada da violência contra indígenas, negros, ribeirinhos e toda uma população portuária que encontra suas raízes na colonização e tem como marco pétreo a urbe fundada ao redor de um forte militar.

De acordo com a Secretaria, a chegada dos ACSs no território contribuirá para o cuidado à toda população do complexo do Ver-o-Peso, reforçando a força de serviços já historicamente atuantes junto a pessoas em situação de rua, como as equipes de Consultório na Rua e a Casa Rua.

Na terça-feira (23), a partir das 16h, uma atividade de roda de conversa será realizada no auditório do Mercado Francisco Bolonha. A atividade contará com apoio acadêmico do projeto Externato: Atenção Integral à Saúde das Populações em Situação de Rua, Migrantes e Refugiados, da Faculdade de Medicina da UFPA.