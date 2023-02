Sesma e Sindmepa definem data para pagamentos de funcionários da saúde de Belém

Dirigentes do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) se reuniram, nesta segunda-feira (6), com o secretário da pasta da saúde de Belém, Pedro Anaisse, para que conversassem sobre a situação atual orçamentária da saúde. Segundo o Sindmepa, o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) alegou que os repasses aos trabalhadores da Sesma e às organizações sociais serão realizados na sexta-feira (10). A Sesma foi procurada pela reportagem para comentar o encontro. A redação de O Liberal aguarda retorno.

O Sindicato foi quem pediu a audiência com Anaisse para discutir os atrasos no pagamentos dos médicos, que tem provocado protestos e suspensões nos atendimentos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Marambaia e do Jurunas.

Ainda de acordo com o Sindmepa, Anaisse pediu a compreensão da categoria médica para que, a partir de uma análise, possa estudar a possibilidade de, dentro do fluxo da secretaria de finanças, diminuir os atrasos e atender à solicitação de realizar os pagamentos no dia 30 do mês subsequente à prestação dos serviços. A previsão é de que o trabalho comece nesta terça-feira (7).

O sindicato informou que o secretário da Sesma assumiu o compromisso de regularizar os pagamentos realizando o repasse de ao menos uma competência por mês, até março deste ano.

Ao longo da semana, o Hospital Pronto Socorro do Guamá Dr. Humberto Maradei Pereira recebeu fiscalização do Sindmepa com a comissão da Ordem dos Advogados do Brasil e os Conselhos Regionais de Medicina e Enfermagem. O resultado dessa inspeção foi apresentado na reunião.

"A fiscalização no HPSM do Guamá apontou problemas graves, inclusive com falta de equipamentos e medicamentos essenciais. Essa falta de regularidade de investimentos impacta diretamente a qualidade da saúde pública", explicou Isadora Freitas Silva, do Núcleo Acadêmico e uma das integrantes da comissão responsável pela vistoria.

Wilson considerou a reunião “proveitosa” e como uma chance de repassar todas as demandas dos médicos municipais, além de obter repostas da prefeitura.

"A reunião foi muito proveitosa. Tivemos a oportunidade de repassar todas as demandas dos médicos, não só das UPAS como também do Pronto Socorro do Guamá e da 14 de Março, e abordar o assunto de carreira do médico, para que o salário base possa alcançar o salário mínimo. O secretário se comprometeu a rever tudo isso e apressar, da melhor forma possível, os pagamentos atrasados. Ele ainda nos deu prazo para que a gente possa retomar o assunto, já sobre outra ótica. Ficou evidente para nós o interesse dele em solucionar os problemas, estamos esperançosos e acreditamos que vamos avançar”, declarou Machado.