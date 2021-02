Segunda dose: 91,8% dos profissionais de saúde de Belém foram imunizados

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), 6.535 profissionais de saúde já receberam a segunda dose da vacinação em Belém, na fase encerrada na última sexta-feira (12), nos postos da cidade. O número corresponde a 91,8% dos profissionais. A meta era vacinar 7.115 pessoas (profissionais federais, estaduais e particulares), porém, segundo a Sesma, eles faltaram.

Para receber a referida dose, a pasta informou que o profissional que faltou deve procurar a direção do hospital onde está cadastrado, ou seja, a unidade de saúde onde ele tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Plano de Vacinação

Belém iniciou o plano de vacinação no final do mês de janeiro, com a imunização dos profissionais de saúde da linha de frente de atendimento da covid-19. Até o momento, o município recebeu o quantitativo para vacinar 47.776 pessoas. As doses de vacina enviadas pelo Ministério da Saúde são da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e da Astrazaneca/Oxford.

A vacina já foi aplicada nos grupos prioritários desta fase – profissionais da saúde que atuam nos hospitais municipais, federais, estaduais e particulares; idosos albergados e pessoas com idade a partir de 85 anos; indígenas da etnia Warao e quilombolas. O total de pessoas vacinadas em Belém, até o momento, é de 29.996.

Na próxima semana, a previsão da Sesma é alcançar mais de 80% das doses aplicadas.