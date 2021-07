Sem vacinação neste sábado, Grande Belém volta a imunizar na próxima semana

Neste sábado e no domingo (31 e 01), não terá nenhuma vacinação contra a covid-19 na Região Metropolitana de Belém. Entretanto, alguns municípios já anunciaram o cronograma de imunização para a próxima semana. Ananindeua disponibiliza, a partir de terça (03) e até sexta-feira (06), a 2ª dose da Astrazeneca. O calendário será por faixa etária, mas quem estiver com agendamento para um destes dias e fora da faixa etária indicada, também pode ser vacinado.

VEJA MAIS:

O cronograma será da seguinte forma: no dia 03, para pessoas de 55 anos com comorbidades; no dia 4, para a faixa etária de 54 anos com comorbidades; no dia 05, destinado para duas idades, 53 e 52 anos com comorbidades; e no dia 06, para quem tem 51 e 50 anos com comorbidades.

A 2ª dose será disponibilizada das 08h às 13h, em sete pontos de vacinação: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; UBS Jaderlândia; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6; e Igreja Universal - Águas Lindas.

"A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que, quem tem agendamento da segunda dose da Astrazeneca para o sábado, dia 07, deve antecipar a sua imunização para a sexta-feira, dia 06", destacou.

De acordo com uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde (MS), as grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca devem tomar a segunda doses da Pfizer, portanto, devem aguardar um novo calendário que será divulgado, em breve, assim que o município receber mais doses do imunizante, conforme detalhou a Sesau.

Belém

Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário de vacinação pelo critério de nascimento na próxima semana. Na segunda (02), haverá imunização para as equipes de futebol do Paysandu e Clube do Remo. Receberão a vacina: fisioterapeutas, médicos, técnicos e toda equipe que acompanha os times nos campeonatos nacionais das séries B e C.

Outros municípios

A Secretaria Municipal de Saúde de Marituba informou que vai voltar a aplicar a 1ª dose na segunda-feira (02), em pessoas de 29 anos sem comorbidades. Os detalhes desse calendário devem ser divulgados ainda neste fim de semana.

Em Benevides, a 1ª dose para jovens de 29 a 33 anos sem comorbidades volta a partir de segunda. Das 8h às 13h, em quatro pontos: CMEI Berço da Liberdade, Escola Ana Teles, CRAS Murinim e Escola Paulina Ramos. Também estará disponível a 2ª dose da Astrazeneca e da Coronavac. No mesmo horário, mas em dois pontos específicos: Escola Santa Luzia e UBS Benfica.

Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará devem retomar a vacinação apenas na próxima semana, com cronograma que ainda será divulgado.