Seis peixes-boi reabilitados são devolvidos aos rios no oeste do Pará

Seis peixes-boi-da-amazônia voltaram à natureza após resgate e reabilitação, por meio de um trabalho coletivo ocorrido em Santarém, no oeste do Pará. A ação aconteceu esta semana na comunidade Igarapé do Costa, escolhida por suas condições ambientais ideais, com vegetação aquática, o que garante alimento e segurança aos animais.

“Estamos realizando mais uma soltura desses animais. Sempre é bom lembrar que isso é um processo feito por etapas”, disse Jairo Moura, veterinário do projeto Zoounama, que atua, entre outras atribuições, no resgate de animais, contribuindo para a conservação da espécie ameaçada de extinção.

Essa soltura foi a terceira realizada pelo projeto, que fez a primeira devolução de animais reabilitados à natureza, em março de 2019; a segunda, em 2022. Jairo explicou que o trabalho começa com o resgate dos filhotes, encontrados órfãos, feridos ou debilitados, então, os animais são levados ao zoológico da Universidade da Amazônia para o processo de recuperação.

Animais passam por base flutuante antes de voltarem ao habitat natural

Após essa etapa inicial, os animais passam por um período de readaptação em uma base flutuante, onde aprendem a viver em condições mais próximas do ambiente natural. Somente depois desse processo são considerados aptos para reintegração à natureza. “A única meta desse processo é a conservação do peixe-boi, um animal importante para o equilíbrio ecológico da Amazônia”, disse o veterinário.

Participam da iniciativa de proteção ambiental a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas), em apoio ao Projeto Peixe-Boi da Amazônia, desenvolvido pelo projeto universitário ZooUnama, e, também, o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), entre outros parceiros institucionais e empresas.

Outro grupo de cinco peixes-boi permanece na base de ambientação, em preparação para futuras devoluções ao habitat natural. O Projeto Peixe-Boi da Amazônia atua, entre outras atribuições, no resgate de animais, contribuindo para a conservação da espécie ameaçada de extinção.