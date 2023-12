Segurança dá sequência de chutes e PM enforca empresário até ele desmaiar

O vídeo com o espancamento do empresário João Antônio Jordão, de 32 anos, vem repercutindo nas redes sociais, deste domingo, Dia de Natal (25).

As imagens mostram o empresário sendo espancado por um grupo de seguranças do shopping e por policiais militares (PMs), em Goiânia (GO), na sexta-feira (22). O empresário chegou a desmaiar e ficou com ferimentos no corpo.

VEJA MAIS

É possível ver um policial militar dando chutes em João Antônio, e também um segurança dá um golpe no pescoço dele. A agressão violenta ocorreu em um shopping na região da Rua 44.

João Antônio contou que estava inaugurando uma loja, do qual sou sócio. “O segurança, com os policiais, estava conduzindo um rapaz suspeito de furto. O segurança foi até o tenente e falou que eu estaria filmando. E o tenente já veio afirmando que eu seria conduzido para a delegacia”, disse.

Notas do Shopping e da PM

O Shopping Gallo informou, em nota, que a equipe de segurança é preparada para lidar com situações diversas e agiu para dar apoio à PM porque João Antônio resistiu.

A Polícia Militar também divulgou uma nota. A corporação informou que foi acionada para investigar um furto em uma loja, resultando na detenção do autor e na recuperação dos itens subtraídos. E durante a condução do suspeito, um indivíduo, não relacionado ao crime, agrediu os policiais envolvidos na prisão.

A PM também informou, na nota, que o homem compartilhou nas redes sociais a informação de que não foi agredido por policiais. Apesar da afirmação de que a vítima postou sobre não ter sido agredida, no vídeo é nítido o momento das agressões.

O empresário disse que registrou um boletim de ocorrência contra o shopping. João explicou que estava com o celular na mão enquanto os vigilantes prendiam o suspeito de furto, mas não estava filmando.