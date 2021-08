Santa Bárbara do Pará vacina pessoas de 29 anos ou mais a partir desta terça

Nesta terça-feira (03), Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, começa a vacinar contra a covid-19 pessoas de 29 anos ou mais sem comorbidades. A 1ª dose será disponibilizada das 8h30 às 12h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Documentação necessária: comprovante de residência do município, CPF, cartão SUS e RG.

De acordo com o Vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde de de Santa Bárbara, com atualização mais recente feita em 29 de julho, o município já recebeu do Governo do Estado 13.743 doses de vacinas contra a covid-19. Desse total, 12.341 foram aplicadas, sendo 8.827 da primeira dose (41,15% da população do município) e 3.514 da segunda (16,38%).

O boletim epidemiológico mais recente divulgado pela gestão municipal, também com a data de 29 de julho, aponta 1.327 casos confirmados do novo coronavírus ao longo da pandemia, sendo um caso novo registrado nas últimas 24 horas. Do total de pacientes positivados, 1.097 conseguiram se recuperar e 29 foram a óbito. Naquela ocasião, a prefeitura informou que monitorava 202 possíveis novos casos.