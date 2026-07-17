Saída de Belém para o fim de semana de férias já provoca movimento intenso na BR-316

Desde por volta das 15h, o fluxo de veículos na rodovia já era considerado intenso, especialmente de carros de passeio que seguem em direção aos destinos mais procurados pelos paraenses

O movimento de saída de Belém rumo aos principais balneários e praias do Pará foi intenso na tarde desta sexta-feira (17), durante mais um fim de semana das férias escolares. Entre os destinos mais procurados neste período estão os balneários e praias do nordeste paraense, como Salinópolis. Desde por volta das 15h, o fluxo de veículos na BR-316 já era considerado elevado, principalmente de carros de passeio.

A equipe de reportagem do Grupo Liberal acompanhou a movimentação na rodovia. Em diversos trechos, o trânsito apresentou lentidão e pontos de congestionamento. A expectativa era de que o fluxo continuasse crescendo ao longo da tarde e do início da noite, período em que tradicionalmente ocorre o maior deslocamento de pessoas para o interior do estado.

saída rmb verão < > Foto: Wagner Santana | O Liberal

A estudante Cecília Brito, de 18 anos, também enfrentou o congestionamento na BR-316. Ela saiu de Belém às 10h desta sexta-feira acompanhada do namorado, que conduzia o carro, e de amigos, com destino a Salinópolis. Por volta das 15h, o grupo ainda estava em Castanhal, distante cerca de 140 quilômetros do balneário. Após enfrentar horas de lentidão, eles chegaram a Salinópolis por volta das 18h30.

Segundo Cecília, o congestionamento começou ainda na saída da capital. Ela contou que o grupo deixou o bairro Curió-Utinga, passou pela Cidade Nova para buscar mais pessoas e, ao acessar a BR-316, encontrou o trânsito completamente parado. Com a ajuda de um aplicativo de navegação, o motorista decidiu alterar o trajeto e seguir por dentro da Cidade Nova até Marituba, mas a alternativa também não evitou os congestionamentos. "Logo de início era um trânsito muito grande. O Waze mostrava vários acidentes e trânsito extremamente parado. Quando chegamos em Marituba, o trânsito estava completamente parado. A gente ficava cinco minutos parado e andava um minuto", relatou.

A estudante afirmou que o tempo de viagem até Salinópolis praticamente triplicou em comparação com outros anos e classificou o congestionamento como um dos maiores que já enfrentou durante o período de férias. "Nosso destino é Salinas e a gente já esperava horas na estrada. Mas está muito pior do que nos últimos verões em que fui para lá. O tempo de viagem triplicou. Esse verão de 2026 está muito pior e fora do comum", disse.

Apesar da demora, Cecília afirmou que tenta manter o clima leve durante a viagem. "Claro que é chato ficar no congestionamento, mas quando a gente decide viajar com pessoas importantes, o trajeto também faz parte da experiência. A gente vai ouvindo música, conversando e dirigindo com prudência", afirmou.

Imprudência

Com o trânsito congestionado, um outro problema também chamou a atenção: a imprudência de alguns motociclistas. Durante o acompanhamento da movimentação, a reportagem flagrou condutores trafegando sobre as calçadas e utilizando de forma irregular a pista exclusiva do BRT para tentar escapar dos congestionamentos.

Cecília também presenciou situações semelhantes ao longo do percurso. Segundo ela, além dos acidentes registrados na rodovia, muitos motociclistas utilizavam indevidamente a faixa exclusiva do BRT para tentar fugir dos engarrafamentos. "Mesmo tendo fiscalização, as pessoas preferiam correr o risco de levar multa e seguir pela pista do BRT do que esperar no trânsito. A gente viu muitas imprudências durante o trajeto", contou.

A estudante orienta quem ainda pretende pegar a estrada a se preparar para uma viagem demorada. "O conselho é levar água, comida e alguns lanches para evitar paradas desnecessárias, porque o trajeto está muito demorado. E, principalmente, dirigir com cuidado, pensando na própria segurança e também na das outras pessoas”, alertou.

Terminal Rodoviário de Ananindeua

O Terminal Rodoviário de Ananindeua também registrou movimento intenso na tarde desta sexta-feira (17), com dezenas de passageiros embarcando para aproveitar mais um fim de semana das férias escolares nos municípios do interior do Pará. No local, havia grande fluxo de pessoas nos guichês de venda de passagens e nas plataformas de embarque.

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Muitos passageiros chegaram ao terminal com antecedência para garantir lugar nos ônibus, diante da alta procura por viagens neste período. Os valores das passagens variam de acordo com o destino e a empresa responsável pelo transporte.