Saída de Belém para a virada do ano registra vários quilômetros de lentidão

O movimento de saída da capital paraense rumo às praias, balneários e municípios do interior do Pará permanece intenso na tarde desta quarta-feira, 30. Na R 316, desde a entrada do bairro da Águas Lindas, em Ananindeua, até o município de Marituba, ambos na região metropolitana de Belém, o fluxo de veículos saindo de Belém se mantém acentuado desde as primeiras horas da manhã desta quarta.

A lentidão alcança vários quilômetros da via e se tornou ainda mais intrincado por conta das obras do BRT, que ocupam vários trechos da BR 316.

No Terminal Rodoviário de Ananindeua, situado em frente à Prefeitura, a movimentação de saída de ônibus para o interior do Estado também é grande. No local, poucas pessoas respeitaram as recomendações dos órgãos de saúde para evitar a proliferação da covid-19. Muitos passageiros aguardavam o horário de embarque sem utilizar máscaras de proteção contra o novo coronavírus e negligenciaram as orientações de distanciamento social.

Outras informações em breve.