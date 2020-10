Corredores vão homenagear virtualmente a Virgem de Nazaré

A Romaria dos Corredores ganhou uma nova forma de manifestação neste ano: sem encontro físico nem aglomeração para correr, mas com as chamadas "corridas virtuais", com registros individuais compartilhados na internet. A informação foi divulgada pela organização do evento, a comunidade católica Cristo Alegria, que pertence à Capelania Militar de Santo Expedito, em Belém.

"Como já há alguns anos acontecem corridas virtuais (individuais), os corredores organizadores, que sempre se dedicaram a esta homenagem, tiveram a ideia de que neste ano os corredores tivessem a mesma oportunidade de homenagear, agora do seu jeito, no seu 'pace', até na esteira dentro de casa. Basta procurar um pouco mais sobre as corridas virtuais e entender mais sobre como se pratica esse novo meio do esporte, principalmente dentro desse novo tempo", explicou um trecho da nota.

Para isso, foram confeccionadas camisetas personalizadas a pedido dos participantes. Toda a renda será revertida para a paróquia e obras sociais da Capelania Militar. "Neste ano, nem ia ter camisa, mas os corredores pediram muito, porque já é uma tradição para eles", explicou o diácono Emanuel Duarte, capelão e idealizador da programação.

Ele disse que não tem dia específico para as homenagens. "Não tem aglomeração. Ninguém vai correr junto. Quando falamos em virtual, é cada um escolhendo seu momento. Por exemplo, posso colocar minha camisa, correr na Doca e rezar pela Ave Maria. Cada um faz a hora que quiser. Até na esteira, dentro de casa, no quintal", acrescentou o diácono.

Em nota divulgada na manhã desta sexta-feira (16), a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informou que a programação não recebeu apoio para ser realizada neste ano. A DFN pontuou que não tem relação com a venda das camisetas. "A Diretoria da Festa de Nazaré esclarece, a bem da verdade, que a conta no Instagram @romariadoscorredores, que anuncia esta Romaria como sendo Oficial do Círio, nada tem a ver com a Diretoria da Festa e nem com a Basílica Santuário de Nazaré", disse a nota.

O conteúdo da nota deu a entender que o evento, por não contar com apoio da diretoria da festa, não seria parte da programação oficial do Círio 2020. A corrida, no entanto, está na programação oficial do Círio desde 2014.

Ainda segundo o comunicado, por determinação da Arquidiocese de Belém, e atendendo as recomendações dos órgãos de saúde e da Vigilância Sanitária, não estão autorizadas quaisquer manifestações de fé que se traduzam em procissões, romarias etc. "Portanto, não há à venda nenhuma camisa oficial, e desconhecemos a destinação dos valores arrecadados com a venda das camisas anunciadas nesta conta no Instagram", completou.