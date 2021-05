Rodoviários de Ananindeua e Marituba decidem entrar em greve

Reunidos em assembleia terminou há pouco, rodoviários de Ananindeua e Marituba decidiram entrar em greve a partir da zero hora desta quinta-feira (27).

Uelen Ferreira, presidente do Sintram, que reúne os profissionais dos dois municípios, informou que não houve acordo com as empresas nos dois últimos encontros entre as partes no dia de hoje (26), às 10 e às 17 horas.



A Redação Integrada de O Liberal levanta mais informações sobre o assunto.