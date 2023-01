Rodoviários da Monte Cristo fazem paralisação por pagamento de salário

Rodoviários da empresa Monte Cristo, cuja garagem funciona na travessa Visconde de Inhaúma com a Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira, fizeram nesta quarta-feira (25) paralisação por três horas a fim de reivindicar o pagamento de salário, tíquete-alimentação e férias em atraso. A partir da negociação com os gestores da empresa, na própria garagem, os funcionários concordaram em encerrar por volta das 8 horas a manifestação iniciada às 5 horas. Isso por que a Monte Cristo se comprometeu e efetuar o pagamento dos valores até esta sexta-feira (27).

Ewerton Paixão, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel), informou que a paralisação foi uma forma de os funcionários cobrarem da empresa o pagamento de salário, férias e tíquete-alimentação que vêm costumando atrasar na Monte Cristo. "Foi organizada uma reunião na garagem, em que o dono da empresa se comprometeu em pagar tudo até esta sexta-feira, e os trabalhadores terminaram com a paralisação; mas, se a empresa não cumprir com esse acordo, a categoria fará uma nova paralisação na segunda-feira (30)", relatou Ewerton Paixão.

Cerca de 400 rodoviários atuam na empresa Monte Cristo, que tem entre outras linhas ônibus da Pedreira-Lomas, Pedreira-Nazaré e Sacramenta-Humaitá.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal tenta contato com a empresa ou com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel).