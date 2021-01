Residentes do Ophir Loyola protestam por vacina

Os residentes do Programa Multiprofissional em Oncologia e Cuidados Paliativos da Universidade do Estado do Pará, iniciaram na última quinta-feira (28), uma paralisação por não terem sido vacinados contra a covid-19, no Hospital Ophir Loyola, em Belém.

Ao todo, 26 residentes paralisaram as atividades, de diferentes especialidades, como psicologia, enfermagem, terapia ocupacional etc.

De acordo com o documento enviado para a coordenação do hospital, "os profissionais residentes estão devidamente registrados em seus respectivos conselhos regionais, não havendo motivo ou justificativa plausível para que haja diferenciações no que se refere à vacinação de residentes e funcionários efetivos".

O comunicado também afirma que os profissionais foram convocados para atuar na equipe de enfrentamento à covid-19. A mobilização pela vacinação do grupo está se dando, inicialmente, pelas redes sociais.

"Nossa grande questão tem sido essa: ter respostas efetivas, que ainda não tivemos. Precisamos de algo concreto, ou seja, datas, plano. Para termos a certeza de que seremos respeitados enquanto profissionais da saúde", afirma uma psicóloga que prefere não ser identificada.

Segundo ela, inúmeras tentativas de diálogo e reuniões foram realizadas, sem sucesso, antes do grupo decidir pela paralisação.

Os residentes do programa alegam que apesar de alguns residentes não atuarem em alas específicas de tratamento da doença, o ambiente hospitalar expõe eles à infecção e reinfecção.

Outra residente, que também optou por não se identificar para evitar represálias, diz que apenas um residente foi vacinado.

"A nossa inquietação é quanto ao cronograma de vacinação do HOL, que até então seria para todos os profissionais da linha de frente ao covid-19, no qual os que mais tiveram atuação foram os residentes, pois os staffs foram afastados no período de pico e prontamente o diretor da Instituição solicitou a atuação dos residentes", argumenta.

Em nota, o Hospital Ophir Loyola afirma que segue as diretrizes de prioridades estabelecidas pelo Plano de Vacinação decretado pelo Ministério de Saúde, Governo do Estado e Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

"O HOL possui, em média, 2 mil servidores e recebeu 500 doses da vacina da Sesma, as quais foram direcionadas aos profissionais da linha de frente. A direção aguarda a entrega de novas doses para realizar a vacinação em todos os profissionais atuantes na instituição", diz a nota.