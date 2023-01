Regularização fundiária: Belém possui 150 mil imóveis irregulares, 60% do território municipal

Cerca de 60% do território de Belém é irregular do ponto de vista fundiário e mais de 55% das moradias são consideradas precárias ou subnormais, segundo o MapBiomas, pesquisa de novembro de 2022. Isso corresponde a cerca de 150 mil imóveis e 640 mil pessoas. No entanto, como resultado do enfrentamento dessa situação por parte da Prefeitura de Belém e Governo do Estado e Assembleia Legislativa, por meio do Programa de Moradia Terra da Gente, em 2021 e 2022, até o final de fevereiro próximo, serão entregues 10 mil títulos definitivos de propriedade de terras, beneficiando cerca de 60 mil pessoas. Em abril de 2022, eram 160 mil imóveis irregulares relacionados a 700 mil pessoas, quantidade essa que vem sendo reduzida. Dos 430 mil imóveis em Belém, 320 mil são considerados para moradia popular, e no recorte se chega a 60% sem documento de titulação.

Essa redução faz parte de um ciclo de ações nos dois últimos anos. “Nós temos a regularização fundiária como um conjunto de medidas urbanísticas, ambientais, jurídico, sociais, para garantir o título de propriedade a essas famílias, um título de propriedade para quem mora anterior a junho de 2016, ganha até cinco salários mínimos e possua esse único imóvel registrado em seu nome; então, cumpriu esses requisitos, a família passa a ter acesso a títulos de propriedade gratuito, o que é um sonho de muita gente”, afirma o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém ( Codem), Lélio Costa.

O título não só dá a segurança jurídica da propriedade, trazendo tranquilidade às famílias, mas também abre uma outra perspectiva. “A de melhorar a qualidade do imóvel, aquele sonho de reformar o quarto, uma sala, uma cozinha, e às vezes falta recurso, então a família pode empreender junto a um banco um empréstimo para melhorar sua habitação; também o sonho de abrir um pequeno negócio, um salão de beleza, uma oficina, uma padaria, mas, não se tem dinheiro, e com o título de propriedade esse sonho pode ser realizado”, ressalta Lélio. No caso de uma família quiser vender a casa, e quem quiser comprar não tiver dinheiro para pagar à vista, o banco já pode financiar essa compra e essa venda. A regularização do território, integrado à cidade formalmente, traz também a qualificação dos serviços de saneamento, energia elétrica, internet

Em dois anos da atual gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, apesar das dificuldades provocadas pela pandemia da covid-19, a Codem está chegando à marca de 10 mil certidões de propriedade, “e nós terminaremos, se Deus quiser a gestão do prefeito Edmilson, com mais de 20 mil certidões de propriedade ao nosso povo de Belém”, como assinala Lélio Costa. “E isso é, sem dúvida, o maior programa de regularização fundiária da história de Belém e é uma referência para o Brasil, de compromisso com essa revolução urbana que tem sido feita aqui, em Belém”, acrescenta.

Parceria com Ministério das Cidades reforça regularização fundiária

Com cerca de 160 mil imóveis irregulares em Belém, a Codem pretende chegar aos 20 imóveis regularizado nos próximos dois anos, “mas nós temos uma perspectiva de fazermos uma parceria com o Ministério das Cidades e ampliarmos a parceria que temos com o Governo do Pará, e, quem sabe, dobrarmos ou ampliarmos bastante essa meta que nós temos aí, para ter no menor tempo possível o maior número de imóveis, e, quem sabe, em médio prazo, ter virado essa página da informalidade fundiária em Belém”.

Ainda na sexta-feira (20), o ministro das Cidades, Jader Filho, o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, e dirigentes da Codem participaram da entrega de 300 títulos de propriedade definitiva a moradores do bairro da Condor. Mais 300 títulos serão entregues no bairro do Jurunas ainda em janeiro fechando o mês com o repasse de 920 documentos.

Edson Coutinho, um dos beneficiados com o título de propriedade do terreno onde mora (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Conquista

O bairro de Fátima apresenta-se como o primeiro a ser totalmente regularizado, ou seja, todas as quadras, os núcleos urbanos desse perímetro da cidade estão registrados, com seu parcelamento formalizado junto ao órgão registrador de imóveis. Agora, em janeiro, nesse bairro, foram entregues 320 mil títulos de terra.

O empregado público federal Edson Ribeiro Coutinho, 59 anos, casado e pai de quatro filhos, morador do bairro de Fátima, mora há 12 anos na travessa Visconde de Inhaúma, perto da Curuzu. A família tinha o uso do terreno, mas não a propriedade dele. “Agora, estamos muito feliz por ter conseguido concretizar esse sonho; a gente já vinha buscando na Codem isso há muito tempo (12 anos), e posso dizer que a minha mãe que também é do bairro conseguiu receber também o título de propriedade agora, no programa Terra da Gente”, conta Edson. Edson recebeu o título no dia 13 deste mês, e a mãe dele (dona Ozanira, com 82 anos de idade), no ano passado.

“Ter o seu imóvel regularizado é o sonho de muita gente, e 60% dos imóveis de Belém são irregulares”, salienta Edson Coutinho, festejando a segurança jurídica do seu terreno, bem que fica para os filhos e netos, como frisou. “A gente tem a garantia de que não vai ter um despejo, e se pode até montar um negócio e sem falar que você luta anos e anos, compra um terreno, depois tem mais um tempo de muita luta para você construir e você não tem a propriedade; e agora é diferente”, assinalou.

Para ter acesso ao processo de regularização fundiária, as famílias precisam se organizar, seja em associações, centros comunitários, e organizadas têm voz, como ocorre no programa Tá Selado, da PMB, cujos participantes de comunidades elegeram a regularização fundiária como a terceira maior demanda do município. Além disso, devem cumprir o requisito de morar na área antes de junho de 2016, não ganhar mais que cinco salários mínimos e ter o único imóvel como seu. E a nova lei municipal (Lei Municipal nº. 9.733, que dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana - Reurb e com outras providências) visa viabilizar a regularização de centros comunitários, de associações, de igrejas e outros espaços. O Brasil tem hoje cerca de 60 milhões de imóveis, destes mais de 30 milhões estão completamente irregulares do ponto de vista fundiário.

Saiba como buscar a regularização fundiária em Belém:

Quem pode buscar a regularização fundiária?

Moradores de áreas públicas de Belém;

Quem tem renda familiar de até cinco salários mínimos;

Quem não tem título de propriedade urbana ou rural em seu nome;

Não ter sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel com a mesma finalidade.

Documentos necessários

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Comprovante de estado civil - para os casados: certidão de casamento; para os divorciados: certidão de casamento com averbação do divórcio;

Comprovante de posse (recibo de compra e venda do imóvel);

Comprovante de renda nos ocupantes do imóvel (contracheques ou carteira profissional para quem é carteira assinada ou funcionário público, extrato do benefício para aposentados, pensionistas ou receber Bolsa Família); se for autônomo, a Codem orientará a declaração de renda).

Requisição

A pessoa deve requerer a regularização, reunindo os documentos e comparecendo ao protocolo na sede da Codem, na avenida Nazaré, 708, das 8 às 13h.

Benefícios em ter o Título de Propriedade

Valorização do imóvel;

Possibilidade de financiamento habitacional junto a instituições financeiras;

Uso do imóvel como garantia real para uma reforma ou ampliação;

Mais informações: (whatsApp) 91 98411-5042; 91 3084-0724/ 3080-2404, https://codem.belem.pa.gov.br/ e instagram codem_oficial