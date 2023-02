Redenção e Canaã dos Carajás registram mortes na zona rural

Os municípios de Redenção e Canaã dos Carajás, no sudeste do estado, registraram duas mortes violentas neste final de semana, em agrovilas, na zona rural. Em Redenção, houve um homicídio de um homem, a tiros, na Vila da Pedra, no final da tarde do sábado (11).

Em Canaã, populares acionaram a polícia após encontrarem o corpo de um jovem próximo da Vila Jussara, na estrada de terra conhecida como a vicinal VS3, já perto do município de Água Azul do Norte, na mesma região sudeste paraense.

As duas mortes têm informações fragmentadas. Sobre o homicídio do homem em Redenção, as informações apontam somente o prenome da vítima, chamado Marcelo. Ainda não há explicações sobre a motivação do assassinato, no entanto, sabe-se que Marcelo sofreu vários disparos de arma de fogo, morrendo de imediato no setor Vila da Pedra.

Tanto a política de Redenção quanto a polícia de Canaã buscam informações sobre as mortes registradas. No caso de Canaã dos Carajás, populares chamaram a polícia após encontrarem, na manhã deste domingo (12), o corpo de um jovem identificado como Hebert Mota.

Herbet estava desaparecido, segundo os próprios populares, desde a última quinta-feira (9) e era procurado pela família, que inclusive pediu ajuda pelas redes sociais na região sudeste. A polícia informou que investiga as possíveis causas da morte de Herbert, até então, não esclarecidas.