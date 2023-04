Quinze mil estudantes da rede municipal de educação participam da Provinha Belém

Com o objetivo de oferecer aos professores um “instrumento” que permita acompanhar a qualidade da alfabetização oferecida às crianças da rede municipal educação, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Smec), aplicou a 1ª Avaliação Belém Alfabetizada e Leitora, até quinta-feira (20), para estudantes das turmas dos ciclos I, II e IV do ensino fundamental.

O exame servirá para preparar os alunos para a Provinha Brasil, avaliação nacional que será realizada somente em outubro deste ano. No Ciclo I, a avaliação foi aplicada em dois dias. Já nos ciclos II e IV a prova ocorreu em apenas um dia.

Para os CI, CII e IV as provas foram de Língua Portuguesa e Matemática. Ao todo 97 unidades educativas participaram, e 15.874 estudantes da rede municipal de ensino, dos quais 402 com algum tipo de deficiência estiveram presentes. Essas provas também irão servir para avaliar alunos matriculados no segundo ano do Ensino Fundamental.

O exame foi adaptado para 402 estudantes, sendo eles: 270 com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 4 com cegueira, 18 com baixa visão, 13 surdos, 2 surdo e cegos e 95 com deficiência intelectual. Todos os alunos tiveram acompanhamentos de professores especializados que aplicaram a prova.

Para a coordenadora do Centro de Referência de Inclusão Educacional (Crie), Tatiana Vasconcelos, a participação dos estudantes com deficiência é fundamental para que tenham a oportunidade de se prepararem para chegar onde eles quiserem.

“É importante o conjunto da sociedade, educadores, pais, familiares e entidades que possam, cada vez mais, promover e ampliar a participação das pessoas com deficiência", declarou.

O resultado final da 1ª Avaliação Belém Alfabetizada e Leitora, está previsto para primeira quinzena de junho deste ano.