Queda de energia deixa cinco bairros sem água em Belém

A Cosanpa informou no início da tarde desta quarta-feira (15) que moradores de cinco bairros estão com abastecimento de água interrompido. São Brás, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira, em Belém, estão sem o serviço.

⚠️ Atenção, moradores dos bairros São Brás, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira, em Belém:



O sistema que atende a área foi atingido pela queda de energia elétrica.



A previsão é que a partir das 16h30, o abastecimento volte a ser normalizado gradativamente. — cosanpaoficial (@cosanpaoficial) December 2, 2020

A companhia informou que uma queda de energia elétrica causou problemas no sistema.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente a partir de 16h30.