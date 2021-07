Quatro bairros de Belém ficarão sem fornecimento de água; confira quais

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou na manhã desta segunda-feira (26), que haverá interrupção no abastecimento de água nos bairros Jurunas e partes da Condor, Batista Campos e Cremação, a partir das 22h, para a interligação das novas redes na área.

De acordo com o comunicado, nos próximos dias, ou seja, de 27 a 29 de julho, também serão realizadas suspensões no fornecimento de água nos bairros, no mesmo horário, para dar continuidade nos serviços. A previsão é que ambos os serviços sejam concluídos até às 5h da manhã no dia seguinte.

