Protesto fecha avenida Almirante Barroso por falta de ônibus para Mosqueiro

Usuários do transporte coletivo que seguem para a Ilha de Mosqueiro bloquearam um trecho da avenida Almirante Barroso, no bairro de São Brás, em Belém, na tarde desta quarta-feira (21), em protesto contra a falta de ônibus. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o grupo interditando a via com pedaços de madeira e sacos de lixo.

Por conta do congestionamento, motoristas e ônibus a desviaram pela faixa expressa do BRT. A manifestação causou lentidão no trânsito. A Polícia Militar foi acionada e acompanhou a situação.