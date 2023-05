Propostas de operação da linha hidroviária Belém-Mosqueiro podem ser apresentadas até 22 de maio

As empresas interessadas em operar a linha hidroviária de passageiros entre Belém e Mosqueiro têm até o dia 22 de maio para apresentar propostas ao processo de seleção e concessão do serviço da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA). O edital de chamamento foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (15).

Segundo o edital, o prazo da autorização será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Arcon-PA. Para participar do processo de seleção, as empresas interessadas deverão cumprir os seguintes requisitos: estar regularmente constituída, com sede e administração no Brasil; possuir experiência comprovada em operação de transporte hidroviário de passageiros; dispor de embarcações próprias ou de terceiros via contrato de locação, em quantidade e qualidade suficientes para garantir a regularidade e a segurança do serviço; apresentar proposta de tarifa justa e acessível aos usuários; e apresentar proposta de investimentos em infraestrutura e melhoria do serviço.

As empresas interessadas deverão apresentar a seguinte documentação: registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

No caso das empresas já cadastradas na Agência, elas devem apresentar certificado de registro com prazo de validade em vigor, não necessitando os documentos anteriores. Ainda segundo o edital, as propostas apresentadas pelas empresas serão analisadas de acordo com os seguintes critérios: qualidade técnica da proposta (tipo de embarcação, capacidade, tempo de viagem, acessibilidade, itens de conforto, documentações devidamente certificadas e aprovadas pela autoridade marítima); experiência da empresa em transporte hidroviário de passageiros; capacidade técnica e operacional da empresa; proposta de tarifa justa e acessível aos usuários, garantindo inclusive os direitos à gratuidade previsto em legislação estadual; e proposta de investimentos em infraestrutura e melhoria do serviço.

Calendário

Publicação do edital: 15/05/2023

Prazo para apresentação das propostas: até sete dias após a publicação do edital.

Análise das propostas: sete dias após o encerramento do prazo final para apresentação das propostas.

Divulgação do resultado: sete dias após a análise das propostas.

Local de entrega das propostas:

As propostas deverão ser entregues na sede da Arcon-PA, localizada na Avenida Pariquis 1590, no bairro de Batista Campos, em Belém – PA, CEP 66033-110. A Agência informou ainda que mais informações poderão ser obtidas via e-mail: ouvidoria@arcon.pa.gov.br.