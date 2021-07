Prometido para a madrugada, lote com 162.500 doses de vacinas contra covid-19 não chegou

O Pará aguardava um novo lote de 162.500 doses de vacinas da AstraZeneca na madrugada desta sexta-feira (16). Porém, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que o carregamento, enviado pelo Ministério da Saúde, está atrasado. A nova previsão é de que os imunizantes só cheguem no final da manhã ao Aeroporto Internacional de Belém.

A Sespa informa que não recebeu até o momento os novos lotes de vacinas que eram esperados para madrugada desta sexta-feira. De acordo com nova previsão enviada pelo Ministério da Saúde as doses devem ser encaminhadas a Belém até o final da manhã de hoje. — Sespa Pará (@SespaPara) July 16, 2021

Municípios da Região Metropolitana de Belém estão com os calendários prejudicados há quase uma semana por falta de doses. No interior do estado, a situação é variável. Por enquanto, não se sabe se esse atraso deve prejudicar os planos de uma campanha de vacinação neste final de semana.

Nos finais de semana anteriores, as campanhas na capital e em Ananindeua têm sido esvaziadas devido ao veraneio, resultando em chamadas de última hora a novos públicos devido à baixa demanda.