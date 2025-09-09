Capa Jornal Amazônia
Projeto de Lei propõe multar quem descartar lixo de forma irregular em Belém

Os bairros com maior incidência de descarte irregular são Jurunas, Pedreira, Guamá, Coqueiro, Marco, Umarizal, Tapanã, Telégrafo, Mangueirão e Terra Firme

O descarte irregular de lixo em Belém (Foto: Semas)

O Projeto de Lei que busca multar responsáveis pelo descarte irregular de lixo está em fase de elaboração da Gestão Municipal. A proposta para a aplicação de multas será encaminhada à Câmara Municipal de Belém e, se aprovada, será executada por meio de fiscalizações, conforme informa a Prefeitura de Belém em nota.

"Sobre as multas, a Prefeitura informa que ainda não realiza essas aplicações. A Gestão Municipal está em processo de elaboração de um Projeto de Lei que será encaminhado à Câmara Municipal de Belém e, após aprovação, dará início à fiscalização”, declarou.

As ações de limpeza foram iniciadas nos principais pontos da cidade, a partir de janeiro. Até o momento, cerca de mil novas lixeiras já foram instaladas e, em maio, foram implantados dez Locais de Entregas Voluntárias (LEVS), que funcionam como contentores com capacidade de 2.500 litros para o descarte de resíduos recicláveis. Após o descarte, os objetos passam por um processo de triagem, tratamento e reaproveitamento. Os itens reciclados podem, inclusive, ser transformados em novos produtos. 

De acordo com a Gestão Municipal, os bairros com maior incidência de descarte irregular de lixo são: Jurunas, Pedreira, Guamá, Coqueiro, Marco, Umarizal, Tapanã, Telégrafo, Mangueirão e Terra Firme.

A maior ação de zeladoria foi realizada no bairro da Terra Firme, no mês de agosto, em uma ação da Prefeitura em parceria com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). O mutirão de limpeza contemplou à população de Belém com serviços de educação ambiental, desobstrução de bueiros, tapa-buraco, melhoria na iluminação pública, coleta de entulho e outras atividades em conjunto.

