Projeto de Lei propõe multar quem descartar lixo de forma irregular em Belém

O Projeto de Lei que busca multar responsáveis pelo descarte irregular de lixo está em fase de elaboração da Gestão Municipal. A proposta para a aplicação de multas será encaminhada à Câmara Municipal de Belém e, se aprovada, será executada por meio de fiscalizações, conforme informa a Prefeitura de Belém em nota.

"Sobre as multas, a Prefeitura informa que ainda não realiza essas aplicações. A Gestão Municipal está em processo de elaboração de um Projeto de Lei que será encaminhado à Câmara Municipal de Belém e, após aprovação, dará início à fiscalização”, declarou.

As ações de limpeza foram iniciadas nos principais pontos da cidade, a partir de janeiro. Até o momento, cerca de mil novas lixeiras já foram instaladas e, em maio, foram implantados dez Locais de Entregas Voluntárias (LEVS), que funcionam como contentores com capacidade de 2.500 litros para o descarte de resíduos recicláveis. Após o descarte, os objetos passam por um processo de triagem, tratamento e reaproveitamento. Os itens reciclados podem, inclusive, ser transformados em novos produtos.

De acordo com a Gestão Municipal, os bairros com maior incidência de descarte irregular de lixo são: Jurunas, Pedreira, Guamá, Coqueiro, Marco, Umarizal, Tapanã, Telégrafo, Mangueirão e Terra Firme.

A maior ação de zeladoria foi realizada no bairro da Terra Firme, no mês de agosto, em uma ação da Prefeitura em parceria com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). O mutirão de limpeza contemplou à população de Belém com serviços de educação ambiental, desobstrução de bueiros, tapa-buraco, melhoria na iluminação pública, coleta de entulho e outras atividades em conjunto.