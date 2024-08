Projeto “Círio Iluminado” inicia minicursos e palestras de gastronomia em bairros de Belém

O projeto “Círio Iluminado” iniciou minicursos e palestras de gastronomia gratuitas nesta segunda-feira (26/08). A ação profissionalizará pessoas em vulnerabilidade social na gastronomia paraense e na culinária tradicional do Círio de Nazaré com o foco na geração de renda. A primeira atividade ocorreu no bairro Terra Firme e será realizada em outros quatro bairros de Belém. Em cada localidade serão dois dias de aula, das 13h às 17h.

A programação seguirá até 6 de setembro pelos bairros do Guamá, Jurunas, Canudos, Terra Firme e Telégrafo. As atividades serão ministradas pelo professor de gastronomia Kenny Nogueira, conhecido nas redes sociais como “Arquiteto Gourmet”. As vagas nos minicursos são preenchidas por pessoas das próprias localidades, em contato com a associação local de moradores. Os melhores alunos de cada turma serão contratados para serem incorporados à equipe de alimentação do projeto.

A produção do projeto é da OS Cultural e ABS Serviços. Para Olívio Rafael, produtor do Círio Iluminado, as ações de gastronomia nas comunidades permitirão às pessoas se profissionalizar e abrirem o próprio negócio. “Nosso foco é ensinar técnicas e práticas de cozinha voltadas às receitas regionais. Belém é um polo turístico e gastronômico que recebe milhares de pessoas durante todo o ano e essa movimentação se intensifica durante o Círio. Queremos que os alunos tenham a oportunidade de terem suas próprias vendas, por exemplo”, conclui Olívio Rafael.

O projeto “Círio Iluminado” tem o patrocínio da Equatorial Pará, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a empresa fará diversas programações dentro do projeto “Círio Iluminado” também oferecendo arte, entretenimento e cidadania.

“Os minicursos e oficinas são apenas o início desse nosso calendário de ações para o Círio de Nazaré 2024. Teremos muitas novidades que anunciaremos em breve que vão marcar a festividade desse ano. O Círio é um momento único de valorização da nossa cultura e a Equatorial tem muito orgulho de fazer parte desse trabalho”, destaca Michelle.

Confira as datas e os locais dos minicursos e oficinas:

1- Terra Firme

Onde: Centro Comunitário Bom Jesus (passagem Bom Jesus, 40)

Data: 26 e 27 de agosto

Horário: 13h às 17h

2- Jurunas

Onde: estacionamento do Centro Comunitário Paulo Roberto (travessa Francisco

Caldeira Castelo Branco, 1541)

Data: 28 e 29 de agosto

Horário: 13h às 17h

3- Canudos

Onde: estacionamento da Praça David Alexandre, no Centro Comunitário Cipriano Santos (rua Jabatiteua, 647)

Data: 30 de agosto e 2 de setembro

Horário: 13h às 17h

4- Guamá

Onde: Estacionamento em frente ao Núcleo Social 14 de abril (passagem 14 de abril,

54)

Data: 3 e 4 de setembro

Horário: 13h às 17h

5- Telégrafo

Onde: Associação de Moradores da Vila da Barca (rua Professor Nelson Ribeiro, 551)

Data: 5 e 6 de setembro

Horário: 13h às 17h