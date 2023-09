Professor dá dicas de como se preparar para o Enem a cerca de um mês para a prova

A pouco menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, o nervosismo começa a aumentar entre os estudantes que se preparam ao longo do ano para obter um bom resultado nas provas e conquistar a sonhada vaga na universidade. Além da dedicação de várias horas de estudos, outros fatores, como técnicas de aprendizado e articulação de horários para estudo, são fundamentais para garantir boas notas no vestibular. Na 28ª reportagem da série sobre o Enem, o professor de matemática José Júnior dá algumas dicas aos vestibulandos nesta reta final.

O docente explica que a resolução de itens, seja de provas passadas, simulados ou plataformas de itens, é imprescindível nesse momento. Ele afirma que os estudantes devem priorizar as questões mais fáceis, conforme sugere a Teoria de Resposta ao Item (TRI), depois os médios e, por último, os mais difíceis de acordo com os critérios do aluno.

“Por isso, vale a pena dar ênfase, nessa fase da preparação, às questões fáceis e médias, sempre revisando as respostas antes de concluir a tarefa e sem deixar itens em branco. Devido a coerência pedagógica da análise da performance de cada estudante, deixar itens em branco faz com que ele perca mais pontos do que errar o item por marcação incorreta”, aconselha José Júnior.

A prova de Matemática e Suas Tecnologias costuma ser a mais temida entre os vestibulandos, especialmente as questões que exigem cálculos mais elaborados e fórmulas. No entanto, José Júnior afirma que os assuntos de matemática básica são os mais recorrentes no exame, por isso merecem maior atenção durante o período de revisão.

Técnicas de estudos

Estes 30 dias, aproximadamente, que antecedem o teste devem ser usados para revisar tudo aquilo que foi aprendido ao longo do ano, ressalta o professor. “Esse o momento é de revisão, que pode ser geral, trabalhando as competências e habilidades da matriz de referência do ENEM de forma sistemática, ou revisando objetos específicos, de acordo com a necessidade do estudante. Porém, sempre tendo como foco os seus objetivos de proficiência que lhe farão alcançar a vaga no curso almejado”, indica Júnior.

Ele destaca que uma das estratégias é associar os conteúdos aos elementos já conhecidos ou presentes no dia a dia. A construção de resumos ou materiais próprios pode ajudar o estudante a assimilar melhor os conteúdos trabalhados nas disciplinas.

“Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, dar significado ao que se estuda, relacionando novas ideias a elementos já conhecidos, é sempre a trilha mais rápida para o aprendizado. Desenvolver resumos com Mapas Mentais e Mapas Conceituais são exemplos de técnicas que ajudam a sintetizar tudo o que foi estudado durante esta preparação, evidenciando os pontos principais de cada objeto do conhecimento desenvolvido, associando significado a esses objetos.”

Para otimizar as horas de estudo, ele orienta que os estudantes estabeleçam horários estratégicos para a resolução de exercícios. “É preciso estabelecer, neste período final, uma eficiente gestão de tempo, tanto para as revisões sistemáticas, como para a resolução de itens. Criar uma hierarquia de tarefas a serem desenvolvidas em cada dia é fundamental. Nessa hierarquia, deve ser priorizado o que é mais urgente, sempre mantendo a organização, disciplina e foco”.

A estudante do terceiro ano do ensino médio Eduarda Trindade, de 17 anos, revela que não se sente totalmente confiante para enfrentar as 180 questões, além da redação. Ela conta que está se dedicando muito mais aos estudos nesse período, mas ainda sim se sente insegura com algumas áreas. “Tenho mais medo da prova de redação e de matemática, principalmente por conta do tempo que temos para fazer cada questão”, diz a estudante.

Eduarda conta que assistir aulas no Youtube a ajuda compreender melhor os assuntos devido a possibilidade de voltar e pausar os conteúdos quando houver necessidade. Ela relata que divide o seu tempo de estudos entre a escola, o cursinho pré-vestibular e por conta própria.

“Como vou para o cursinho de manhã e para a escola à tarde, opto por descansar algumas horas depois que eu chego em casa, por volta das 18h, para retomar os estudos a partir das 21h, pois sinto que tenho um rendimento melhor”, declara a adolescente.