Problemas de agendamento provocam longas filas ao sol e aglomeradas na porta do Detran

Quando o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) começou a retomar as atividades presenciais, em junho, a premissa era de tentar fazer agendamentos pelo telefone 154 ou webchat, antes de ir direto ao órgão, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. No início, havia orientações sobre distanciamento social, para evitar mais riscos devido à pandemia de covid-19. Só que já faz algumas semanas que os usuários estão passando por longas filas e sem qualquer medida de segurança sanitária. O acesso ao prédio, ao menos, é condicionado ao uso de máscaras e higienização das mãos.

Do lado de fora da sede do Detran, a fila não tem qualquer distanciamento e ninguém avisando que o uso de máscaras é obrigatório. Então várias pessoas ignoram essas medidas de segurança. Servidores gritam para saber o que os usuários querem resolver no órgão. Há gritaria, irritação e reclamações.

Passando pelo portão, há uma espera debaixo de uma tenda para proteger do sol, mas as cadeiras todas juntas e sem distanciamento. Assim que a equipe da Redação Integrada de O Liberal chegou, várias pessoas foram chamadas para dentro rapidamente. "Tá rápido hoje. Acho que é porque tem imprensa aqui. É a terceira vez que estou vindo, porque pelo agendamento, não consigo nunca", disse Noemi Santos.

"Tá rápido hoje. Acho que é porque tem imprensa aqui. É a terceira vez que estou vindo, porque pelo agendamento, não consigo nunca", disse Noemi Santos

Passando pelo portão, começa uma espera sentado, mas que pode demorar também e sem regras de distanciamento para prevenção da disseminação da covid-19 (Igor Mota / O Liberal)

"É a segunda vez que estou vindo aqui. Vim no começo do atendimento, em junho, e vindo hoje (nesta quarta-feira, 21). Duas vezes em que é esse desrespeito com o usuário. Acho engraçado que são bons para multar as pessoas. Mas quando é para resolver algo, é essa dificuldade. E a pessoa vem dois dias ou mais pra resolver algum problema e às vezes nem resolve", comentou Edevaldo Pantoja.

"É a segunda vez que estou vindo aqui. Vim no começo do atendimento, em junho, e hoje. Duas vezes em que é esse desrespeito com o usuário. Acho engraçado que são bons para multar as pessoas. Mas quando é para resolver algo, é essa dificuldade. E a pessoa vem dois dias ou mais pra resolver algum problema e às vezes nem resolve", desabafa Edevaldo Pantoja

Sindicato critica retomada de agendamento terceirizado



O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará (Sindtran-PA), Denis Sampaio critica a empresa terceirizada que opera o agendamento telefônico do órgão e webchat.

"Desde o dia 8 de junho, com retomada gradual, pois continuam sem operar 100%, vemos essa situação na porta: filas quilométricas. É falta de habilidade da autarquia em dar dignidade aos usuários e usar os serviços de uma empresa que não tem estrutura. Aí ainda estamos vivendo a pandemia e não existem os mínimos cuidados para evitar contágio da covid-19, deixando pessoas expostas ao sol numa cidade quente", comentou.

"Desde 8 de junho vemos essa situação na porta: filas quilométricas. É falta de habilidade da autarquia em dar dignidade aos usuários e usar os serviços de uma empresa que não tem estrutura. Ainda estamos vivendo a pandemia e não existem os mínimos cuidados para evitar a covid-19, deixando pessoas expostas ao sol, numa cidade quente", comentou Denis Sampaio, do Sindtran-PA

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com o Detran-PA e aguarda um posicionamento sobre o assunto.