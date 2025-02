Princípio de incêndio em subestação deixa o Jurunas e mais seis outros bairros sem energia

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira (11/2) na subestação de energia no bairro do Jurunas, em Belém. Por conta do sinistro, a área e também o bairro Batista Campos ficaram sem luz. A Equatorial Pará informou em nota que as equipes técnicas trabalham para normalizar o fornecimento de energia de elétrica no Jurunas e em alguns trechos dos bairros da Cremação, Campinas, Nazaré, Cidade Velha e Condor, em Belém.

Ainda segundo a Equatorial, a interrupção do fornecimento de energia aconteceu às 07h31 desta terça (11/2) por conta do episódio registrado na Subestação Jurunas que atende os bairros. Além disso, a distribuidora afirmou em nota que "a causa do incidente está sendo apurada" e que as equipes da distribuidora trabalham para restabelecer o serviço no menor tempo possível.