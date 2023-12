Presépio: simbolismo de esperança e de chegada de amor ao mundo

O nascimento do menino Jesus representa a chegada de um grande amor ao mundo. E existem algumas formas para demonstrar essa expectativa por parte dos católicos. A montagem do presépio, apesar de ser uma prática que pode ser considerada rara, é uma das formas de exaltar o sentimento de renascimento e esperança por dias melhores. A cada natal é possível renovar a fé e alimentar o coração de felicidade.

Cada peça e personagens que são colocados em um presépio tem uma intenção de sentimentos. Iracy Martins, 89, tem a prática de montar o presépio em frente de sua residência. O cenário chega a virar atração para os vizinhos. ela conta que tem essa cultura na família há algum tempo.

VEJA MAIS

Esse ano, ela montou o presépio no dia 28 de novembro e diz que sempre há o envolvimento da família para este momento. "Nós chamamos uma pessoa para colocar a estrutura, mas nós estamos presentes para esse momento, pois gostamos de participar", diz a dona do presépio.

Com relação a renovação de peças para o cenário, Iracy diz que uma coisa ou outra é incluída, mas fala da dificuldade em achar personagens que harmonizam com seu presépio. "Algumas peças nossas já quebraram, mas nós não conseguimos encontrar personagens do tamanho dos nosso, já procuramos em vários lugares", destaca.

Todo esse empenho pela montagem do presépio e de toda a decoração da casa também faz parte da rotina da empresária Elisângela Ribeiro, 55. Ela diz que o Natal representa esperança, reflexão, pois se trata da "chegada do nosso grande amor", diz a empresária.

"O nosso envolvimento se dá desde quando colocamos a primeira bolinha como enfeite. Todo esse ritual começa geralmente no mês de novembro, pois gosto de estar com a casa decorada no aniversário da minha filha. Esse momento é muito especial para a nossa família", destaca.

Família Ribeiro (Cristino Martins / O Liberal)

Elisângela diz que há todo um preparo junto com sua família para aguardar a chegada de Jesus. "Nós sabemos que se trata de um simbolismo, mas isso é uma forma de praticar a nossa esperança e fé. É um momento em que aguardamos pela chegada desse grande amor. Por isso, há todo um preparativo", completa.

A cada ano, Rosângela e a família montam um cenário diferente para o presépio. Ela tem uma loja de artigos religiosos e sempre tem novidades para incrementar o presépio. "A gente busca inovar, colocar peças novas, pois todo ano é uma espera diferente. O que eu mais gosto é que tem o envolvimento de toda família. Cada um tem seu papel. Quando a gente monta o presépio a gente já fica mentalizando, rezando e refletindo sobre a vida e sobre os ensinamentos de Jesus Cristo", completa.

Socorro dos Anjos Leal também tem uma família religiosa e envolvida com os rituais da igreja católica. A montagem do presépio é uma prática que passa de geração em geração. Ela recebeu o ensinamento de sua mãe e passa para os filhos e netos.

Assim como a família Martins e a família Ribeiro, a família Leal também é envolvida com todo o trabalho de ornamentação do presépio e enfeites natalinos. "A gente gosta de cultivar essa prática, pois tem muito ensinamento e significado para a vida", pontua Socorro.

Família Leal (Cristino Martins / O Liberal)

Ainda se tratando de significado, ela acrescenta que o Natal em sua casa não tem como fundamento principal a troca de presente, mas sim o verdadeiro espírito natalino, por isso, o presépio é a peça mais importante que se tem. "Essa coisa toda do folclore do natal, como a figura do papai noel, não é o que valorizamos. Nós cultivamos a figura do presépio para mostrar para nossos filhos e netos a importância de Jesus em nossas vidas", acrescenta.

A cultura de montar presépio deixa como ensinamento pelas famílias Leal, Martins e Ribeiro que o sentido natalino é união, envolvimento e de perceber que o amor precisa ser cultivado.

O presépio

É uma criação de São Francisco de Assis. Em 1223, ele quis celebrar o Natal de uma maneira diferente, que ensinasse à população de Greccio, na Itália, onde ele pregava, sobre a importância da data para os cristãos. O então frade montou o presépio dentro de uma gruta em um bosque da região, com representações de argila, em tamanho natural, de Jesus e de seus pais, Maria e José.