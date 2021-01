Prefeitura inova em campanha educativa sobre cuidado no trânsito

Essa mensagem diz muito para quem circula no trânsito todos os dias: "Basta uma olhada rápida no celular ou aquela pausa para fazer uma selfie e pronto: em fração de segundos pode ocorrer um acidente de trânsito". O alerta faz parte da campanha educativa que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) lançou na manhã desta quinta-feira (14), e que se estende até o próximo dia 20 por diversas faixas de trânsito de Belém, ainda em clima de comemoração pelos 405 anos da cidade.

A mensagem é clara: cuidar do trânsito é um dever de todos para preservar a vida e também para fazer da capital paraense uma cidade com trânsito mais seguro e menos risco de acidentalidade.

Na esquete criada pela equipe de Educação da SeMOB, uma pessoa atravessa a rua distraidamente fazendo selfies enquanto um ciclista atravessa na faixa de forma imprudente pedalando - quando a legislação de trânsito orienta que o ciclista desembarque e faça a travessia segura empurrando a bicicleta.

SeMOB usa teatro para educar pedestres (Divulgação / Comus)

O acidente é congelado antes de se consolidar, os personagens têm sua postura no trânsito corrigida e entra a mensagem de que a segurança no trânsito deve ser observada e construída por todos, coletivamente.

“A cena é reconstruída de forma correta e o acidente é evitado, mas na vida real não é assim. Então usamos o humor para passar a mensagem, e esperamos sempre que as pessoas, ao assistirem a apresentação, reflitam sobre as suas próprias posturas no trânsito”, explica Tatiane Pinheiro, do setor de Educação da SeMOB.

Além de Tatiane, o grupo é composto pelos agentes educadores Ércio Costa, Erol Mota, Miguel Paulo, Miguel Paulo Rodrigues e mais os arte-educadores Luiz Acácio, Wallace Horst e Leandro Quinderé.

Nas ruas

Ivanildo Corrêa, que trabalha com venda de lanches em uma bicicleta, assistiu atentamente à apresentação feita pela equipe da SeMOB na manhã de quinta-feira, na avenida Almirante Barroso, próximo à avenida José Malcher. Ele diz que não costuma portar o telefone consigo no dia a dia, mas admite que nem sempre é prudente ao pedalar. “A gente tenta seguir as regras, até porque a bike é meu ganha-pão, mas eu não sabia que precisava descer da bicicleta para atravessar a rua”, admitiu o ambulante de 44 anos.

O auxiliar administrativo Pedro Antoni, 45, também parou para assistir à peça no meio da rua, e elogiou a iniciativa. “Faz toda a diferença, porque as pessoas sabem o que é o certo, mas nem sempre agem certo, então esse tipo de mensagem deixa a gente mais consciente. Eu mesmo estou sempre espiando o celular, vejo motorista de ônibus que no semáforo pega o aparelho para ver alguma mensagem, então a gente está vez ou outra cometendo alguma infração e em alguns segundos pode ocorrer um acidente. É preciso educação no trânsito e quanto mais iniciativas dessa tiver, melhor para a cidade”, elogiou.

A campanha educativa continua com ações nesta sexta-feira (15) na faixa de pedestre da avenida Presidente Vargas com travessa Carlos Gomes; na segunda-feira, 18, na avenida Almirante Barroso com avenida Júlio César; na terça-feira, 19 na faixa da Estação BRT Maracacuera, na avenida Augusto Montenegro; e na quarta-feira, 20, encerra-se com apresentações na faixa de pedestre da avenida Senador Lemos com travessa Barão do Triunfo.

Ação busca conscientizar sobre a importância de cuidar do trânsito (Divulgação / Comus)

A programação começa sempre às 8h e é apenas a primeira mensagem levada às ruas pela nova gestão à frente da SeMOB, que pretende desenvolver mais ações educativas desse tipo às ruas, aproximando o órgão de trânsito da população.

"Nesta gestão nos preocupamos em utilizar a educação no trânsito como uma das ferramentas de auxílio na formação de cidadãos, cientes de seu papel na construção de uma mobilidade mais justa e democrática", pontua Ana Valéria Borges, superintendente da SeMOB.