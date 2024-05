Prefeitura identifica furto de cabeamento de bombas no túnel do Entroncamento, em Belém

A Prefeitura de Belém informou, nesta quinta-feira, 16, que identificou um furto de cabeamento de bombas no túnel Coronel Fontoura, no Entroncamento. O problema deve ser resolvido por meio de uma manutenção nas três bombas e quatro poços responsáveis pela captação de água dentro do túnel. Além disso, a Prefeitura afirma que resíduos de obras do BRT têm provocado os alagamentos no local.

A identificação do furto se deu pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), em parceria com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que colabora com a atuação de agentes de trânsito na área.

A Seurb explica que vai resolver de forma definitiva a questão do alagamento no túnel, pois já finalizou o levantamento e orçamento e vai autorizar a Ordem de Serviço para proceder com a manutenção das três bombas e quatro poços, além de fazer o trabalho estrutural de adequação dos poços de captação de água dentro do túnel, no Entroncamento.

Ainda de acordo com o Departamento de Departamento de Obras Civis (Deoc), o alagamento dentro do túnel ocorre em consequência do material de agregados, que estão vindo das obras do BRT Metropolitano e caindo dentro das caixas de dispersão e contenção de água do espaço, na avenida Almirante Barroso com a BR-316.