Prefeitura de Belém trocará iluminação das calçadas do bosque Rodrigues Alves

A Prefeitura de Belém confirmou esta segunda-feira (21) que irá iniciar, nas próximas semanas, um serviço para recuperação da iluminação de lâmpadas LED no entorno da área do Bosque Rodrigues Alves - o grande bolsão verde, situado na avenida Almirante Barroso, que ocupa um quarteirão inteiro do bairro do Marco.

A grande área centenária, com 15 hectares e gerida pela administração municipal, é aberta à visitação pública e também é largamente procurado para caminhadas e exercícios físicos, realizados em suas calçadas externas.

"A área do Bosque vai receber modernização na iluminação (LED). O serviço deve iniciar nas próximas semanas", disse o Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em postagem nesta segunda-feira em suas redes sociais.

Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal) (Igor Mota / Arquivo O Liberal) (Oswaldo Fortes / Arquivo O Liberal) (Igor Mota / Arquivo O Liberal) (Oswaldo Fortes / Arquivo O Liberal) (Igor Mota / Arquivo O Liberal) (Igor Mota / Arquivo O Liberal) (Oswaldo Fortes / Arquivo O Liberal) (Igor Mota / Arquivo O Liberal) (Oswaldo Fortes / Arquivo O Liberal)

O espaço foi aberto ainda em 1883: abriga mais de 80 mil espécies animais e vegetais, e recebe cerca de 20 mil visitantes a cada mês. Nas últimas semanas, muitas postagens na redes têm citado os problemas da iluminação externa do bosque, que é área de preservação ambiental.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.