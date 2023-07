Prefeitura de Belém e Governo do Pará fecham acordo para construção de novo aterro sanitário

A Prefeitura de Belém informou, no final da manhã desta sexta-feira (21), que um acordo operacional foi fechado com o Governo do Pará visando a construção de um novo aterro sanitário. A área deve cumprir a função do Aterro Sanitário de Marituba, que deixará de receber o lixo da Região Metropolitana a partir do dia 31 de agosto deste ano, segundo prazo determinado por decisão judicial.

De acordo com a gestão municipal, um novo modelo de tratamento de resíduos sólidos está sendo discutindo junto ao estado. A prefeitura não informou, porém, onde esse novo aterro será construído, qual o prazo de entrega e para onde o lixo será destinado a partir do dia 1º de setembro.

A reportagem solicitou mais esclarecimentos à Prefeitura de Belém e ao Governo do Estado, e aguarda posicionamento.

Leia a nota completa da Prefeitura de Belém:

"Há mais de uma década, a cidade de Belém sofre com um modelo atrasado, que não conta sequer com um aterro sanitário definitivo. Neste momento, a Prefeitura acaba de fazer um acordo operacional com o Estado do Pará para construir um novo Aterro Sanitário e também um novo modelo de tratamento de resíduos sólidos.

A Prefeitura de Belém realizou consulta pública como uma ferramenta legítima, para que a população desse contribuições para o edital específico para coleta e limpeza, lançado em junho deste ano e que visa modernizar a gestão de recolhimento, limpeza e destinação final dos resíduos sólidos na cidade.

A Prefeitura está trabalhando com afinco para cumprir todos os prazos para a COP-30, mas, mais que isso, para a melhoria da qualidade de vida da população.

Abertura dos envelopes da licitação aos serviços de limpeza urbana será em 31 de julho."