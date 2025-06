Prefeitura de Belém anuncia reforma e interdição temporária do PSM da 14

A Prefeitura de Belém anunciou, nesta quarta-feira (25), que o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14, passará por uma grande reforma, visando a reestruturação e modernização das instalações do hospital. Para a realização das restaurações previstas, os atendimentos e profissionais lotados no PSM serão remanejados para um novo hospital.

“Durante a nossa gestão, jamais fecharemos o PSM da 14. O que faremos é a maior intervenção de estrutura da história do pronto-socorro. Assim que assumimos a prefeitura tomamos a decisão de enfrentar desafios e hoje, não ofereceremos somente uma simples reforma, mas a condição de que Belém passe a ter de 300 leitos de portas abertas” explicou o prefeito de Belém, Igor Normando, durante coletiva de imprensa.

Antes de atestar a necessidade de reforma, a prefeitura construiu um relatório onde identificou diversos problemas no PSM, entre eles: infiltrações, mofos, fiação exposta, precariedade nas salas de atendimento, enfermarias, banheiros, risco iminente no necrotério e interdição na agência transfusional pela Anvisa. Com isso, a prefeitura classificou como inviável a manutenção de atendimentos durante as obras, optando pela interdição do prédio.

“Nossa motivação é muito bem documentada, nos apoiamos em vários relatórios feitos pelas mais diversas instituições reguladoras, e todos sabemos que a atitude tomada no momento é de urgência, pois precisamos ter esse senso de urgência. Belém merece um pronto-socorro requalificado, não dá mais para fazer somente reformas estruturais pontuais, que não sejam efetivas” afirmou o secretário municipal de saúde, Rômulo Nina.

Ainda não há data para o início da reforma, e o orçamento para as obras está sendo feito em tratativas com o Ministério da Saúde. A empresa que realizará a reestruturação não foi definida e será escolhida por meio de um chamamento público de licitação, que deve ser realizado até setembro.

Atendimento mantido

Segundo o prefeito Igor Normando, durante a reforma, os servidores e os atendimentos do PSM da 14 serão remanejados para um hospital privado, que será credenciado, com capacidade técnica comprovada e estrutura moderna, para os atendimentos continuarem normalmente. Esse hospital será mantido mesmo após a reforma.

“O pronto-socorro atende pacientes não só de Belém, mas de todo o estado, com pessoas que vêm do interior para serem atendidas aqui. Reafirmo que o PSM da 14 não irá fechar, ele será reformado, requalificado, garantindo mais estrutura física para receber aqueles que procuram atendimento. Com o credenciamento do novo hospital e o PSM reformado, Belém terá dois hospitais, ampliando o atendimento de 180 para 300 leitos, garantindo o atendimento para a nossa população e para todos os que precisam” afirmou o prefeito.

Última reforma

A última reforma do PSM da 14 ocorreu em 2015, somente no antigo bloco do pronto-socorro, e em locais pontuais do prédio, com um investimento de R$ 22 milhões. No entanto, desde então o prédio não passou por uma grande reforma, e limitações do espaço e atendimento persistiram.