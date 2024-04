Prefeitura de Belém abre inscrições para cursos de qualificação em Belém e Mosqueiro

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, abre inscrições para novas turmas de cursos do programa de qualificação profissional gratuito Donas de Si, nestes dias 15, 16 e 17 de abril. Serão ofertadas 302 vagas para a população da capital paraense, distribuídas em 17 turmas de 15 cursos que foram contratados junto aos Serviços Nacionais de Aprendizagem Comercial (Senac) e Industrial (Senai).

As inscrições serão presenciais na sede do Banco do Povo (Av. Nazaré, 669, esquina com a Tv Quintino Bocaiúva, bairro Nazaré), das 8 às 12h. Informações detalhadas estão no site: bancodopovo.belem.pa.gov.br.

Mais de 2.600 pessoas já foram qualificadas pelo Donas de Si, em Belém, desde 2021. Entre os destaques desta chamada pública estão cursos inéditos voltados para as oportunidades de emprego e renda que surgirão com a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-30) nas áreas da construção civil (Eletricista, Encanador, Soldador e Mecânico de refrigeração e climatização) e de eventos (Operador de áudio, Barista e Fotografia com smartphone).

O programa também oferece novos cursos das áreas de moda (Modelista e Costureiro industrial) e do cuidado (Cuidador de Idoso e Cuidador Infantil), além dos que alguns já ofertados anteriormente nas áreas de estética (Básico de corte de cabelo, Corte masculino com máquina, Penteado, Maquiagem para pele negra) e de informática (Excel).

Confira o calendário de inscrições dos cursos:

Segunda-feira, 15/04: Barista, Corte masculino com máquina, Cuidador de idoso, Cuidador infantil, Excel e Operador de áudio.

Terça-feira, 16/04: Mecânico de refrigeração e climatização residencial, Modelista, Costureiro industrial de vestuário, Básico de Corte de Cabelo e Maquiagem para pele negra.

Quarta-feira, 17/04: Eletricista instalador predial, Encanador instalador predial, Soldador a arco elétrico e oxiacetilênico, Penteado e Fotografia com smartphone.

Confira o período e horários de aulas:

Barista: de 22/04 a 19/06, de 8h às 12h.

Corte masculino com máquina: de 22/04 a 06/05, das 13h30 às 18h.

Cuidador de idoso: de 22/04 a 19/06, das 13h30 às 18h.

Cuidador infantil: de 22/04 a 09/07, de 18h30 às 21h30.

Excel: de 06/05 a 24/05, das 14h às 18h.

Operador de áudio: de 20/05 a 26/08, das 18h30 às 21h30.

Mecânico de refrigeração e climatização residencial: de 22/04 a 26/06, das 18h às 22h.

Modelista: de 22/04 a 12/06, das 13h às 17h (turma 1) e 18h às 22h (turma 2).

Costureiro industrial de vestuário: de 22/04 a 12/06, das 13h às 17h (turma 1) e das 18h às 22h (turma 2).

Básico de Corte de Cabelo: de 15/05 a 29/05, de 13h30 às 17h30.

Maquiagem para pele negra: de 22/04 a 06/05, das 13h30 às 17h30.

Eletricista instalador predial: de 29/04 a 12/06, das 13h às 17h.

Encanador instalador predial: de 29/04 a 12/06, das 13h às 17h.

Soldador a arco elétrico e oxiacetilênico: de 29/04 a 03/07, das 18h às 22h.

Penteado: de 07/05 a 20/05, das 13h30 às 18h

Fotografia com smartphone: de 20/05 a 24/05, das 8h às 12h.

Quem pode participar

Homens e mulheres residentes em Belém.

Alunos que já fizeram outros cursos pelo Donas de Si podem participar, desde que não tenha ultrapassado o limite de três cursos por CPF.

Os pré-requisitos de idade e a escolaridade mínimos são definidos pelo Senac e Senai conforme o grau de dificuldade de cada curso e os conhecimentos básicos necessários para assimilar o conteúdo. Os pré-requisitos de cada curso estão disponíveis na página inicial do site bancodopovo.belem.pa.gov.br .

Nos cursos em que for permitido o ingresso de adolescentes, os mesmos deverão comparecer presencialmente ao ato de inscrição acompanhados do pai, mãe ou responsável legal comprovado.

As idades e escolaridades informadas em cada curso são limites mínimos. Candidatos com idades e escolaridade superiores ao mínimo exigido também podem participar.

Como participar

O candidato deve escolher apenas um curso e comparecer à sede do Banco do Povo (Av. Nazaré, 669, esquina com Quintino Bocaiúva), das 8 às 12h, para fazer a inscrição na data correspondente. As informações detalhadas sobre cada curso, inclusive o conteúdo a ser ensinado, estão disponíveis para consulta no site: bancodopovo.belem.pa.gov.br/cursos. O preenchimento das vagas será por ordem de chegada dos candidatos. O público excedente poderá se inscrever em cadastro de reserva.

Documentos necessários

Serão necessários originais e cópias do RG e CPF, do comprovante de escolaridade (histórico, certificado de conclusão ou declaração) e do comprovante de residência (comprovante no nome do aluno ou dos pais ou, ainda, declaração de aluguel ou moradia emitido pelo proprietário do imóvel). No caso do curso de Excel, exige conhecimento prévio de informática, enquanto o de Corte masculino com máquina exige experiência na área. Ambos conhecimentos deverão ser comprovados no ato de inscrição com certificados ou declarações.

A maioria dos cursos exige idade mínima de 18 anos, exceto: Excel (14 anos); fotografia com smartphone (15); maquiagem para pele negra, Modelista, Mecânico de refrigeração (16); e Penteado (17).

Há também cursos que exigem escolaridade mínima, como são os casos de: Barista (ensino médio completo); cuidador de idoso, Cuidador infantil, Mecânico de refrigeração, Soldador, Eletricista e Encanador (ensino fundamental completo); Excel, Operador de áudio, Modelista, Costureiro industrial e Fotografia com smartphone (ensino fundamental II incompleto, ou seja, o candidato tem que ter deixado de estudar entre as séries do 6º ao 9º ano). Já Básico de corte de cabelo, maquiagem para pele negra, Penteado e Corte masculino com máquina não exigem escolaridade mínima.

Certificados e cadastro de emprego

Os certificados do Senai e do Senac são válidos em todo o território nacional e também em Portugal e nos países do Mercosul. Ao final dos cursos, os alunos poderão cadastrar os currículos no Sistema Nacional de Emprego (Sine) por meio do Portal do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Economia (Secon), que funciona no térreo do prédio-sede do Banco do Povo.

MOSQUEIRO

Nesta segunda-feira, 15, iniciam também novas turmas de qualificação profissional gratuita do programa Donas de Si na ilha de Mosqueiro. Os cursos de Preparo de pizzas e Preparo de Hambúrguer Gourmet foram contratados junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que levará os instrutores e toda a estrutura necessária para a realização das aulas. As aulas acontecerão na sede do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do distrito, no período entre os dias 15 e 19 de abril (sexta-feira).

Esses cursos integram a programação preparatória ao Festival Gastronomia nas Ilhas, realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), que acontecerá em Mosqueiro, nos dias 4 e 5 de maio.

Boas-vindas - Os aprendizados de pizzas e de hambúrgueres têm potencial de geração de renda imediata, além de fortalecer a população local para o atendimento da demanda de turismo. "Estamos de volta a Mosqueiro com novos cursos realizados dentro do território para facilitar o acesso da população ao programa Donas de Si, que já qualificou mais de 2.600 pessoas em toda Belém. Dessa vez, trouxemos os cursos da área da gastronomia procurando atingir quem já trabalha com pizzas e hambúrgueres ou quem deseja entrar nesses ramos da alimentação", destaca a coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão, que irá a Mosqueiro dar as boas-vindas aos novos alunos, na manhã desta segunda-feira, 15.

Conteúdo

No curso de Preparo de Pizzas, os alunos irão aprender a fazer massas, molhos e coberturas salgadas e doces; princípios da sustentabilidade na gestão de recursos, produtos e ingredientes; o aproveitamento integral dos alimentos; e técnicas de cocção, finalização e apresentação. Já no curso de Preparo de Hambúrguer Gourmet, serão ensinadas técnicas básicas para o preparo de carnes nobres, blends e molhos diferenciados; métodos e pontos de cocção (ao ponto, bem passado e mal passado); acompanhamentos; escolha de pães; e montagem. Além disso, os cursos irão ensinar sobre o uso de equipamentos de proteção e as boas práticas de manipulação de alimentos.

Cada um desses cursos tem carga-horária de 20 horas-aula. Serão atendidos 30 alunos, no total, com 15 alunos no curso de pizza pela manhã, das 8h30 às 12h30, e 15 no curso de hambúrguer, à tarde, das 13h30 às 17h30.

Donas de Si em Mosqueiro

O programa de qualificação da Prefeitura de Belém já levou outros cursos para Mosqueiro, além de ter atendido moradores da ilha nos cursos realizados nas instalações do Senac, no centro de Belém.

Em novembro de 2022, foram qualificadas 76 pessoas nos cursos de “Floricultura, Jardinagem e Paisagismo” e de “Processamento de Frutas e Produção de Doces", por meio do contrato com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). As aulas aconteceram na Escola Municipal Remígio Fernandez, no bairro do Maracajá, e na carreta do Senar, estacionada ao lado do Mercado, no bairro do Carananduba.