Prefeitura de Ananindeua inicia primeiros atendimentos do Ambulatório Itinerante

Na manhã deste sábado (09), a Prefeitura de Ananindeua realizou a primeira ação do Ambulatório Itinerante, programa para atendimento de pessoas com suspeita de covid-19. Concentrados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pietro Gerosa, na Estrada do Aurá, os serviços começaram às 8h e se estenderam até o meio-dia, mobilizando uma equipe multidisciplinar (médicos, farmacêuticos e enfermeiros).

Além dos testes para covid-19, foram ofertados atendimento médico e ambulatorial e dispensados medicamentos para os casos de diagnóstico positivo. No local, profissionais do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) fizeram exames para detectar doenças sexualmente transmissíveis (HPV, DT, Hepatite B) e ainda ministraram doses da vacina tríplice viral e meningocócica.