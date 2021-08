Prefeitura de Ananindeua faz referência a anime para incentivar vacinação

Para incentivar a vacinação entre os mais jovens — sobretudo os otakus e fãs da série Dragon Ball —, a Prefeitura de Ananindeua publicou na redes sociais um convite mais resplandecente para deixar corações alegres contra a covid-19: tomar as vacinas aumentam o Ki contra coronavírus SARS-CoV-2. E quem fechar as duas doses, pode chegar até ao Instinto Superior.

Na publicação desta segunda-feira (2), a PMA usou os personagens Son Goku (protagonista da série Dragon Ball) e a Caulifla (só apresentada na série Dragon Ball Super) — e uma das mulheres mais poderosas entre os universos de uma das animações japonesas de maior sucesso no Brasil.

O post rapidamente caiu nas graças de internautas e ultrapassou os limites da Região Metropolitana de Belém e muitos consideram que "os miseráveis são uns gênios" pela ideia. Então quem pode pressentir o perigo e o caos que a pandemia trouxe, deve aproveitar e não perder os calendários de vacinação.

Mas como no Brasil, ainda mais no Pará, onde há muita competitividade e rivalidade com muitas coisas, os fãs de Naruto, outra série de sucesso no país, preferiram um post voltado aos ninjas. Até lá, os Naruteiros e ninjas renegados que usam máscaras da Akatsuki, podem usar o Chakra da imaginação: primeira dose é para os Chunin; e a segunda para os Jounin.