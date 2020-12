Prazo para cadastramento no SUS foi prorrogado até 30 de março de 2021

O Ministério da Saúde prorrogou o prazo para cadastramento no Sistema Único de Saúde (SUS) até 30 de março de 2021. O prazo terminaria nesta quarta-feira (30). Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde informou que até esta terça-feira realizou o percentual de 41% de cadastros pela plataforma digital criada para este fim, somando os cadastros feitos presencialmente, da meta estipulada de 428.000 pessoas.

Os cidadãos devem acessar este link para realizar o cadastro e assim garantir o acesso a serviços básicos nas unidades de saúde do município. Desde novembro, e conforme determinação do Ministério da Saúde, a Sesma estava convocando toda a população de Belém, mesmo a que tem plano de saúde, para fazer o cadastramento no Sistema Único de Saúde (SUS) ou atualização do cadastro para garantia de acesso ao atendimento nas unidades básicas de saúde e demais serviços públicos de saúde, como vacinação e retirada de medicamentos.

O cadastro está sendo feito prioritariamente on-line, por meio deste link, que pode ser acessado de qualquer computador, celular ou tablet, sem a necessidade de as pessoas se aglomerarem ou formarem filas nas unidades municipais de saúde, sobretudo neste momento de pandemia.

Quem não tiver acesso a um equipamento com internet pode procurar uma unidade de saúde ou o agente comunitário de saúde da área onde mora para fazer a inscrição presencial.

Para o preenchimento do formulário é preciso ter em mãos o número do CPF ou cartão SUS; o Número de Identificação Social (NIS) para beneficiários de programa sociais federais; telefone; e, se tiver, um e-mail. A secretaria recomenda que, em uma família, o primeiro cadastro a ser feito seja do responsável familiar, que deverá ser maior de 16 anos e a pessoa encarregada de prestar as informações de todos os componentes da família

A Sesma informa que o cadastro de usuários é fundamental para a continuidade dos serviços de saúde, uma vez que será com base nesses registros que o Ministério da Saúde fará a transferência de recursos para as prefeituras. Além disso, esta atualização é obrigatória para as famílias que recebem benefícios sociais federais, como o Bolsa Família.