Praça da República recebe estátua em homenagem ao poeta Ruy Barata

Em cerimônia realizada na noite desta quarta-feira, 23, foi inaugurada a estátua do poeta Ruy Barata Paranatinga, na praça da República, bairro da Campina. Participaram da homenagem o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, familiares do poeta e autoridades municipais.

A estátua fica posicionada na praça da República, próximo ao Bar do Parque, e está a 3,95 metros de distância da rua Carlos Gomes e a 6,68 metros da lateral esquerda da rua do Theatro da Paz, posicionada assim para permitir fotos da estátua com a imagem de fundo do Theatro da Paz.

A praça foi escolhida por abrigar o Bar do Parque, onde Ruy Barata frequentava e participava ativamente de reuniões para discutir política e cultura na cidade do final da década de 60 até a década de 80, e também, por conta da comemoração do centenário de nascimento do poeta.

Durante a cerimônia, o filho de Ruy, Tito Barata, relembrou, bastante emocionado, a vida do pai e lembrou a importância do espaço, onde hoje a estátua está, para o poeta.

"Ele montou uma confraria aqui com jovens artistas paraenses, incentivando-os a redescobrirem suas forças criativas, não só pelo talento, mas pela responsabilidade do fazer artístico", comentou o filho.

O monumento, esculpido pelo artista Fernando Pessoa, mede 1,75m de altura, respeitando o tamanho real do homenageado. Foi produzida inicialmente em gesso, argila e fibra de vidro e posteriormente fundido em bronze. Além da estátua na praça, o poeta já havia sido homenageado no mês de outubro com o nome no Terminal Hidroviário da praça Princesa Isabel.