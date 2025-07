Praça da Bandeira, em Belém, será reformada e terá etapa para a COP 30

As reformas na Praça da Bandeira, localizada no bairro da Campina, iniciam nesta quarta-feira (23). O local foi cedido ao Comando Militar do Norte (CMN) em uma Parceria Público Privada (PPP) entre o órgão e a Prefeitura de Belém, no contexto do programa “Adote uma Praça”. Por intermédio do Exército Brasileiro, que será responsável pelo local, serão executadas melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, bem como a conservação do espaço.

As intervenções contemplarão a revitalização e a reforma dos monumentos históricos, a instalação de um museu ao ar livre que, dentre outras obras, contará com a exposição permanente de um carro de combate do acervo do Exército Brasileiro. Serão instalados um espelho d 'água com esguichos, uma academia ao ar livre, um parquinho infantil, quiosques para vendedores e contêineres para gastronomia.

No dia 18 junho de 2025, foi publicado, no Diário Oficial do Município nº 15.214, o Termo de Cooperação entre a Prefeitura de Belém e o Comando Militar do Norte (CMN). A partir da assinatura do termo, o CMN assumiu a responsabilidade pela conservação e zeladoria do local por um período de dez anos.

Espaço será utilizado na COP 30

As obras de revitalização na praça serão realizadas pelo Instituto Cultural Artô, por intermédio da empresa de engenharia contratada para a realização dos trabalhos, com o intuito de preparar o local para o lançamento da Free Zone, que ocorrerá durante a COP 30.

Após as obras de revitalização, a praça será reaberta para a realização da Free Zone, com uma programação especialmente planejada pelo Instituto Artô que disponibilizará em seus portais e redes sociais as atividades previstas para todo o evento.

Finalizada a COP 30, terá início a 2ª fase da reforma/revitalização/ modernização, de acordo com projeto arquitetônico concebido pelo Comando Militar do Norte e apresentado à Prefeitura de Belém.

A nova Praça da Bandeira deverá ser completamente finalizada em julho de 2026 e será uma nova opção de lazer para os belenenses, que contarão com equipamentos urbanos revitalizados, proporcionando entretenimento e segurança.