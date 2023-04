Praça Batista Campos foi opção de lazer no domingo do feriadão

Com o feriado de 1º de Maio emendando no final de semana, quem não viajou acabou curtindo o último domingo do mês de abril com a família em algum passeio pela cidade, em Belém. Um dos lugares procurados foi a Praça Batista Campos.

O músico e professor Dangle Freitas, de 42 anos, escolheu o local para curtir a filha, Linda Maria, de dois anos. A pequenina adorou pular na cama elástica. “Não deu para viajar neste feriado. Estarei de folga amanhã (1º de maio) e vou descansar”, contou ele que reservou o domingo para passear com a filha, trocando muitos beijos e carinho com ela.

Já o administrador Jailson Marinho, de 43 anos, foi para a praça Batista Campos acompanhado da esposa, a professora Mariana Marinho, de 48 anos, para passear com a filha do casal Maria Eduarda, de 11 anos, e o sobrinho Luís Almeida, de três anos. “Inicialmente, tentamos ir para o Museu Goeldi com as crianças, mas estava com uma fila gigante para entrar. Acabamos desistindo. Aqui na praça é um local bom para elas gastarem energia, elas podem correr e brincar nos brinquedos”, disse Jailson.

Jailson Marinho acompanha o sobrinho Luís, de 3 anos, no escorregador. (Carmem Helena/ O Liberal)

“Aproveitamos para vir com as crianças dar um passeio porque a mãe do Luís está no hospital agora, tendo bebê. Os pais do Luís vieram de longe para que a filha nascesse aqui em Belém”, completou Mariana.

Na semana anterior, que teve o feriado de Tiradentes, a família viajou para Salinópolis, mas, neste fim de semana, optou por descansar em Belém. Para Jailson e Mariana, a segunda-feira será de folga para descansar, sem badalação.