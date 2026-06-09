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Porta central da Basílica de Nazaré passa por restauro; acesso de fiéis será pelas laterais

Essa restauração integra o amplo projeto de conservação da Basílica de Nazaré

O Liberal
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Imagens da nova fase de restauro (Fotos: Ascom Restauro)

Mais uma etapa do projeto de restauração da Basílica Santuário de Nazaré foi iniciada: a recuperação da porta central da igreja, um dos elementos mais representativos de sua fachada histórica. A intervenção dá continuidade ao trabalho já realizado nas portas laterais, seguindo os mesmos critérios técnicos de preservação e conservação patrimonial.

Para garantir a segurança durante a execução dos serviços, a porta principal está temporariamente fechada. Durante esse período, os fiéis acessam normalmente a Basílica pelas portas laterais, sem prejuízo às celebrações, atividades pastorais e visitação ao Santuário. 

A nova etapa de intervenção começou nesta semana com os trabalhos de limpeza. Essa restauração integra o amplo projeto de conservação da Basílica de Nazaré, patrimônio de relevância histórica, arquitetônica, cultural e religiosa para o Pará e para milhões de devotos de Nossa Senhora de Nazaré. 

O Projeto de Restauro da Basílica Santuário de Nazaré é patrocinado pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, e realizado pelo Santuário Mariano Arquidiocesano, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Os serviços são executados respeitando as características originais do bem tombado e seguindo as diretrizes de preservação do patrimônio cultural, conforme reforçou a assessoria do restauro. "O objetivo é garantir a conservação dos elementos históricos da Basílica, mantendo sua beleza, autenticidade e significado para as futuras gerações.", detalha nota da assesoria.

"Mais do que uma intervenção física, o restauro representa um compromisso com a memória, a identidade e a fé do povo paraense, contribuindo para a valorização de um dos mais importantes símbolos religiosos e culturais da Amazônia", acrescentou a nota.

A coordenação do projeto reforçou que novas informações sobre o andamento das obras serão compartilhadas periodicamente por meio dos canais oficiais da Basílica Santuário de Nazaré.

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